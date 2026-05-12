PM मोदी की अपील के बीच बिहार में पेट्रोल-डीजल और LPG पर क्या है अपडेट? CM सम्राट चौधरी ने बताया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने देशहित में हाल ही में कई अपील की है. इसमें मुख्य रूप से पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने, अगले एक साल तक सोना न खरीदने जैसी बातें शामिल हैं. इस बीच बिहार में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी को लेकर क्या अपडेट है इसके बार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) ने मंगलवार (12 मई, 2026) को जानकारी दी है.

'लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं'

मुख्यमंत्री ने राज्य में पेट्रोल-डीजल एवं एलपीजी की उपलब्धता की विस्तृत समीक्षा की. कहा कि राज्य में पेट्रोल-डीजल एवं एलपीजी की अभी पर्याप्त उपलब्धता है, इसलिए लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों से अपील की है कि जरूरत पड़ने पर ही चार पहिया वाहनों का इस्तेमाल करें. उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रय और उसके इस्तेमाल पर जोर दिया.

सम्राट चौधरी ने की अधिकारियों संग बैठक

दरअसल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षात्मक बैठक हुई. एक अणे मार्ग, लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में यह बैठक हुई. इस मौके पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने बिहार में पेट्रोल-डीजल के साथ-साथ पीएनजी और एलपीजी कनेक्शन के स्टॉक, खपत एवं आपूर्ति की वर्तमान स्थिति के संबंध में मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी.

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अभय कुमार सिंह ने बताया कि बिहार में अब तक एक लाख 12 हजार पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन फंक्शनल है. इसके लिए 25,813 लोगों ने आवेदन भी दिया है. पीएनजी कनेक्शन के लिए तेजी से काम हो रहा है.

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कॉलोनी और अपार्टमेंट जैसे स्थानों पर बने सामूहिक घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने की दिशा में फोकस करें. इससे अधिक घरों तक पाइप्ड नेचुरल गैस की पहुंच बढ़ेगी, जिससे लोगों को काफी सहूलियत होगी.

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