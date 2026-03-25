'अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, आने वाले समय में…', अगले CM पर बिहार BJP का बड़ा बयान

बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बरकरार है. नीतीश कुमार एक तरफ राज्यसभा चले जाएंगे तो दूसरी ओर बिहार को एक नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा. ऐसे में बयानबाजी भी जारी है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो कहा है कि नीतीश कुमार को जबरदस्ती राज्यसभा भेजा जा रहा है. दूसरी ओर बीजेपी या एनडीए में शामिल जो भी दल हैं सभी का एक ही दावा है कि आगे जो भी मुख्यमंत्री बनेगा नीतीश कुमार का मार्गदर्शन मिलता रहेगा. हालांकि बयानबाजी से इतर कुल मिलाकर यह तय है कि कि प्रदेश को एक नया सीएम मिलने वाला है. सवाल है कि कौन बनेगा?

अगले सीएम को लेकर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बुधवार (25 मार्च, 2026) को बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा, "अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं. आने वाले समय में उन्हें राज्यसभा सदस्य के तौर पर चुना गया है और वे राज्यसभा जाएंगे. उसके बाद, एनडीए और बीजेपी के नेता, केंद्रीय नेतृत्व बैठकर निर्णय करेगा और इसमें मुख्यमंत्री की भी अहम भूमिका होगी."

पटना, बिहार: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, "अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। आने वाले समय में उन्हें राज्यसभा सदस्य के तौर पर चुना गया है और वे राज्यसभा जाएंगे। उसके बाद, NDA और बीजेपी के नेता, केंद्रीय नेतृत्व बैठकर निर्णय करेगा और इसमें मुख्यमंत्री की भी… pic.twitter.com/OHZg9EXLu7 — IANS Hindi (@IANSKhabar) March 25, 2026

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राहुल गांधी पर भी साधा निशाना

दूसरी ओर संजय सरावगी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा, "राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं इस विशेष परिस्थिति में जब आधा विश्व युद्ध की आग में जल रहा है तो इस तरह के उनके बयान आने नहीं चाहिए था… लेकिन उनको देश से मतलब नहीं है उनके बातों में गंभीरता नहीं झलकती है. ऐसे समय में वो राजनैतिक बयान देते हैं ये किसी भी हालत में देश हित में नहीं है…"

आगे एक सवाल पर कहा, "सुप्रीम कोर्ट का सही फैसला है. अगर आपका जन्म अनुसूचित जाति में हुआ है, तो भारत के संविधान में इसके लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं, जिनमें आरक्षण से लेकर कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं. सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला दिया है. आज देश में बहुत से लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, इसलिए, अगर आप हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म या इस्लाम धर्म अपनाते हैं, तो आपको वो सुविधी नहीं मिलेगी..."

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