पटना के AN कॉलेज में पढ़ाने पहुंचे JDU मंत्री अशोक चौधरी, कहा- 'ये तो महादेव का आशीर्वाद'

बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी बुधवार (25 मार्च, 2026) को पटना के एएन कॉलेज में छात्रों को पढ़ाने के लिए पहुंचे. असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर पॉलिटिकल साइंस का क्लास लेने के लिए अशोक चौधरी पहुंचे थे. यह वही कॉलेज है जहां से अशोक चौधरी ने 1991 में पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की थी. अब उन्हें यहां पढ़ाने का मौका मिला है.

क्लास में जाने से पहले अशोक चौधरी ने मीडिया से बात की. कई सवालों का जवाब दिया. जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने मंत्री रहते हुए प्रोफेसर बनकर क्लास लिया हो. हमारे में हमेशा जिज्ञासा रही है. कुछ बच्चे भी सिखाते हैं. कुछ बच्चों को सिखाने का मौका भी मिलता है.

'कठिन नहीं… हमारे आसपास का विषय'

अशोक चौधरी ने कहा कि आज कुछ बच्चों के साथ सीखेंगे. एमए तो हमने 1991 में किया है और अभी 2026 आ गया है, देखते हैं, थोड़ा नर्वस भी हैं लेकिन ठीक है क्योंकि विषय हमारे आसपास का है तो हमको लगता है कि ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए. होगा तो देखेंगे.

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इस सवाल पर कि एक्टिव पॉलिटिक्स में रहना और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना, कितना अंतर है? इस पर अशोक चौधरी ने कहा कि सेम ही चीज है. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हम लोग रोज देखते-समझते हैं, तो इसलिए हमको नहीं लगता कि अलग है.

'…ये तो महादेव का आशीर्वाद'

अशोक चौधरी से पूछा गया कि आपने सदन में जवाब दिया और अब यहां छात्रों को जवाब देना है. कैसे देख रहे हैं? इस पर कहा कि बच्चों के सवाल का जवाब देना कठिन है. सदन में तो परिपक्व हो गए हैं. जिस बिल्डिंग को आपने बनाया उसी में पढ़ाने का मौका मिला है. इस पर मंत्री ने कहा, "ये तो महादेव का आशीर्वाद है. ये क्या पता था कि 2015 में हम शिक्षा मंत्री रहेंगे, रामनाथ कोविंद के साथ यहां आएंगे, वो घोषणा करेंगे, नीतीश कुमार जी आएंगे, ये तो संयोग है, बाबा की कृपा है."

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