पटना: बिहटा में पुलिस-STF का बड़ा एनकाउंटर, कुख्यात शार्प शूटरों को दौड़ाकर मारी गोली

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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारPatna News: बिहटा में पुलिस-STF का बड़ा एनकाउंटर, कुख्यात शार्प शूटरों को दौड़ाकर मारी गोली

Patna News: बिहटा में पुलिस-STF का बड़ा एनकाउंटर, कुख्यात शार्प शूटरों को दौड़ाकर मारी गोली

Patna News In Hindi: बिहटा में पुलिस और एसटीएफ ने कुख्यात अपराधी विदेशी राय और पप्पू राय मुठभेड़ में घायल कर दिया. ऑपरेशन लंगड़ा के तहत दोनों के पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया गया.

By : शशांक कुमार | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 13 May 2026 10:07 AM (IST)
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पटना के बिहटा इलाके में देर रात पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दो कुख्यात अपराधियों को मुठभेड़ में घायल कर दिया. यह कार्रवाई ऑपरेशन लंगड़ा के तहत की गई, जिसमें पुलिस ने दोनों अपराधियों के पैर में गोली मारकर उन्हें पकड़ लिया. घायल अपराधियों की पहचान शार्प शूटर विदेशी राय और पप्पू राय के रूप में हुई है. दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बिहटा के आनंदपुर गांव में कुछ अपराधी जमा हुए हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं. सूचना मिलते ही पटना पुलिस और एसटीएफ की टीम हरकत में आ गई. देर रात पूरे इलाके की घेराबंदी कर छापेमारी शुरू की गई.

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पुलिस को देखते ही शुरू कर दी फायरिंग

बताया जा रहा है कि जैसे ही अपराधियों को पुलिस की मौजूदगी का एहसास हुआ, उन्होंने बचने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की.

काफी देर तक दोनों तरफ से तनावपूर्ण स्थिति बनी रही. आखिरकार पुलिस ने विदेशी राय और पप्पू राय को दौड़ाकर पकड़ लिया और जवाबी कार्रवाई में उनके पैर में गोली मार दी.

हत्या समेत कई मामलों में वांछित

पुलिस के अनुसार विदेशी राय और पप्पू राय पर हत्या समेत कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. दोनों लंबे समय से पुलिस के रडार पर थे. इलाके में इनके नाम से दहशत का माहौल बताया जाता है. पुलिस को शक है कि दोनों किसी बड़ी आपराधिक साजिश को अंजाम देने पहुंचे थे.

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हथियार और संदिग्ध सामान बरामद

मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घटनास्थल से कई हथियार और अन्य संदिग्ध सामान भी बरामद किए हैं. बरामद सामान की जांच की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच जारी है और अपराधियों के अन्य साथियों की तलाश में भी छापेमारी की जा रही है. बिहटा और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

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Published at : 13 May 2026 10:07 AM (IST)
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