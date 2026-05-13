बिहार: गोपालगंज में बड़ी रेड, 40 लड़कियों को कराया गया मुक्त, 22 लोग गिरफ्तार

गोपालगंज में ऑर्केस्ट्रा से 40 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया है. बीते मंगलवार (12 मई, 2026) को एसपी ने यह जानकारी दी. जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र में रात एक बजे से मंगलवार की सुबह करीब सात बजे तक 15 ऑर्केस्ट्रा समूहों के खिलाफ कार्रवाई की गई. ट्रैफिकिंग व बच्चों के शोषण के आरोप में 22 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया.

यह पूरा अभियान अपर पुलिस महानिदेशक (कमजोर वर्ग) अमित जैन व गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी की देखरेख में कुचायकोट पुलिस, एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन, नारायणी सेवा संस्थान व पटना स्थित बिहार पुलिस मुख्यालय ने संयुक्त रूप से चलाया. मुक्त कराई गई लड़कियों की उम्र 10 से 17 साल के बीच है.

अलग-अलग राज्यों से लाई गई थी लड़कियां

इन बच्चियों को झांसा देकर ट्रैफिकिंग के जरिए पश्चिम बंगाल, असम, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से लाया गया था. बिहार में ट्रैफिकिंग गिरोहों व ऑर्केस्ट्रा समूहों के बीच गहरी सांठ-गांठ की ओर संकेत करते हुए एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन के वरिष्ठ निदेशक मनीष शर्मा ने कहा कि इस अभियान ने एक बार इस तथ्य को उजागर किया है कि कितने बड़े पैमाने पर लड़कियों की ट्रैफिकिंग कर उन्हें राज्य के विभिन्न हिस्सों में चल रहे ऑर्केस्ट्रा समूहों में धकेला जा रहा है.

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उन्होंने कहा कि इन लड़कियों को बहला-फुसलाकर यौन शोषण व उत्पीड़न के अंतहीन दलदल में धकेल दिया जाता है. हमें ट्रैफिकिंग के संगठित अपराध और ऑर्केस्ट्रा समूहों की मिलीभगत के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने की जरूरत है.

मुक्त कराए जाने के बाद काउंसलिंग के दौरान भयभीत दिख रही कई लड़कियों ने बताया कि उन्हें उनके कथित प्रेमी ने शादी का झांसा देकर लाया तथा यहां लाकर बेच दिया. कुछ ने बताया कि बेरोजगारी के कारण परिवार का पेट पालने के लिए नाच-गाना करती हैं. कुछ ने बताया कि बेहतर जिंदगी का लालच देकर शारीरिक शोषण किया जाता है.

गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी ने बताया कि सभी लड़कियों का बयान रिकॉर्ड किया गया है. अभी 22 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

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