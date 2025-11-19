हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारPatna Traffic Advisory: 20 नवंबर को बदला रहेगा पटना का ट्रैफिक रूट, गांधी मैदान की तरफ जाने से बचें

Patna Traffic Advisory: 20 नवंबर को बदला रहेगा पटना का ट्रैफिक रूट, गांधी मैदान की तरफ जाने से बचें

Patna Traffic Advisory: शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथियों का आगमन एक नंबर गेट से होगा. आम लोग 5, 6, 7, 8, 9 और 10 नंबर गेट से गांधी मैदान जा सकेंगे. मीडियाकर्मियों का प्रवेश 11 नंबर गेट से होगा.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 19 Nov 2025 08:09 AM (IST)
Preferred Sources

पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में गुरुवार (20 नवंबर, 2025) को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है. इसको चलते पटना के ट्रैफिक रूट में कुछ बदलाव किए गए हैं. कोशिश करें कि आप गांधी मैदान की तरफ जाने से बचें. क्योंकि कार्यक्रम यहीं होना है तो आपकी परेशानी हो सकती है. साथ ही गांधी मैदान में किसकी किस गेट से एंट्री होगी यह भी तय हो गया है. 

गुरुवार के दिन सुबह 8:00 बजे से दोपहर 3:00 तक गांधी मैदान और इसके आसपास की सड़कों पर किसी प्रकार के व्यावसायिक या निजी वाहन के परिचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है. 

कहां-कहां बंद रहेंगे रास्ते?

  • भट्टाचार्य चौराहा से उत्तर गांधी मैदान की ओर वाहन का परिचालन नहीं होगा.
  • डाकबंगला चौराहा से सभी प्रकार के वाहनों को न्यू डाकबंगला, भट्टाचार्य मोड़ से राजेंद्र पथ की ओर जाने दिया जाएगा.
  • न्यू डाकबंगला से एसपी वर्मा रोड में वाहनों का परिचालन नहीं होगा.
  • जेपी गोलंबर से चिल्ड्रेन पार्क के बीच का मार्ग सुरक्षित रहेगा. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस मार्ग से होकर तारा हॉस्पीटल अथवा पीएमसीएच व अन्य नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचा जाएगा. इस मार्ग पर सामान्य आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.
  • पुलिस लाइन तिराहा से गांधी मैदान की ओर वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंधित है.
  • रामगुलाम चौक से पश्चिम, जेपी गोलंबर की ओर वाहनों का परिचालन नहीं होगा.
  • जेपी गोलंबर से डाकबंगला चौराहा तक एवं डाकबंगला चौराहा से पटना जंक्शन गोलंबर तक सड़क पर किसी भी प्रकार का वाहन / ठेला / खोमचा आदि नहीं लगाना है.
  • बुद्ध मार्ग से पूरब छज्जू बाग टीएन बनर्जी पथ पर वाहनों का परिचालन नहीं होगा.
  • न्यू पुलिस लाइन गेट नं-01 से बैंक रोड आने-जाने वाले वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंधित रहेगा.
  • रामगुलाम चौक से पूरे एक्जीविशन रोड में सड़क पर किसी भी प्रकार के वाहन/ठेला/खोमचा आदि की पार्किंग वर्जित रहेगा.
  • ठाकुरबाड़ी मोड़ / बाकरगंज मोड़ से पश्चिम गांधी मैदान की ओर किसी भी प्रकार के वाहनों का परिचालन नहीं होगा.
  • आईएमए हॉल / होटल पनाश / ट्विन टावर / मौर्या होटल के सभी कट से गांधी मैदान की ओर किसी भी प्रकार के वाहनों का आवागमन नहीं होगा.
  • अशोक राजपथ में जामुन गली मोड़ से पश्चिम (कारगिल चौक) की तरफ सभी प्रकार के वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध है.
  • बेली रोड से गांधी मैदान की ओर जाने वाले रिक्शा/ठेला/टेम्पो एवं अन्य धीरे चलने वाले वाहनों को आयकर गोलंबर से दाहिने वीरचंद पटेल पथ में मोड़ दिया जाएगा.

दूसरी ओर गांधी मैदान के आसपास जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उसके कर्मचारी जो प्रतिदिन वाहन लेकर आते हैं वे अशोक राजपथ के डबल डेकर के नीचे अपने वाहन को पार्क कर सकेंगे. जेपी पथ से आने वाले प्रमंडल आयुक्त कार्यालय से उत्तर जेपी पथ की ओर ही अपनी गाड़ी रखेंगे. डाक बंगला चौराहा की ओर से आने वाले कर्मचारी डाक बंगला चौराहा के पहले ही अपने वाहन का पड़ाव करेंगे.

किस गेट से किसकी एंट्री होगी?

शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथियों का आगमन एक नंबर गेट से होगा. इस गेट से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्यपाल, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे. अन्य वीआईपी चार नंबर गेट से प्रवेश करेंगे. आम लोग 5, 6, 7, 8, 9 और 10 नंबर गेट से गांधी मैदान जा सकेंगे. मीडियाकर्मियों का प्रवेश 11 नंबर गेट से होगा. आवश्यकतानुसार कोई सूचना जिला नियंत्रण कक्ष (0612-2219810/ 2219234) या डायल 112 पर दी जा सकती है.

कहां होगी पार्किंग की व्यवस्था?

समारोह में आने वाले आम लोगों के वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है. अशोक राजपथ में डबल डेकर ब्रिज के नीचे या कारगिल चौक के पहले गाड़ी लगा सकते हैं. मौर्या लोक में स्थित मल्टीलेवल पार्किंग में भी 96 वाहनों के पड़ाव की व्यवस्था है. वीर चंद पटेल पथ के सर्विस लेन में करीब 200 वाहन लगाए जा सकते हैं. बांस घाट वाले रोड में भी 100 वाहन लग सकते हैं. मिलर हाई स्कूल में आम जनों के लिए वाहन पड़ाव की व्यवस्था की गई है. पटना कॉलेज या साइंस कॉलेज में भी गाड़ी लगा सकते हैं.

Published at : 19 Nov 2025 08:05 AM (IST)
Tags :
Patna Patna Traffic Advisory BIHAR NEWS Bihar Oath Ceremony
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget