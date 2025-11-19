बिहार: नई सरकार में चिराग पासवान की पार्टी से बनेगा उपमुख्यमंत्री? इस नेता के नाम की चर्चा तेज

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब गुरुवार (20 नवंबर, 2025) को प्रदेश में नई सरकार का गठन हो जाएगा. इसके लिए मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी. सरकार के गठन से पहले कई तरह की चर्चाएं तेज हैं कि किसे उपमुख्यमंत्री बनाया जाएगा और किसे मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी.

इन सबके बीच उपमुख्यमंत्री के पद को लेकर सियासी गलियारे में चर्चा है कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास से भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है. इसके लिए सांसद अरुण भारती के नाम की चर्चा हो रही है. हालांकि नई सरकार में कितने डिप्टी सीएम होंगे इसकी तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है. वर्तमान में बीजेपी से सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा उपमुख्यमंत्री हैं. यानी दो डिप्टी सीएम हैं और दोनों बीजेपी से हैं.

क्या बोले एलजेपी-आर के सांसद अरुण भारती?

डिप्टी सीएम के पद को लेकर नामों की चल रही चर्चा के बीच सीधा यह सवाल सांसद अरुण भारती से ही पूछा गया. इस पर उन्होंने कहा, "डिप्टी सीएम एनडीए की सरकार में कौन होगा ये एनडीए गठबंधन के बड़े नेता तय करेंगे. ये हमसे बड़े नेताओं का विशेषाधिकार है. ये फैसला उनके हाथ में है. उनको फैसला लेने दीजिए." अरुण भारती ने बीते मंगलवार (18 नवंबर, 2025) की रात मीडिया से बातचीत में यह बयान दिया.

तैयारी देखने गांधी मैदान पहुंचे थे अरुण भारती

पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है. इससे पहले तैयारी को देखने के लिए अरुण भारती गांधी मैदान पहुंचे थे. उन्होंने कहा, "कोई निरीक्षण करने नहीं आए हैं. यहां पर जो अगली सरकार बन रही है इस महोत्सव में पर्व में शामिल होने आए हैं. जैसे मेला लगता है उस मेले में हम लोग भी एक भागी है."

दूसरी ओर बिहार चुनाव को लेकर रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर उन्होंने कहा, "रॉबर्ट वाड्रा को जाकर ईडी के नोटिस का जवाब देना चाहिए. उनके लिए यही काफी है."

