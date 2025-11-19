हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: नई सरकार में चिराग पासवान की पार्टी से बनेगा उपमुख्यमंत्री? इस नेता के नाम की चर्चा तेज

बिहार: नई सरकार में चिराग पासवान की पार्टी से बनेगा उपमुख्यमंत्री? इस नेता के नाम की चर्चा तेज

Bihar NDA Government Formation: पटना के गांधी मैदान में 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होना है. इससे पहले तैयारी को देखने के लिए अरुण भारती गांधी मैदान पहुंचे थे. पढ़िए उन्होंने क्या कुछ कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 19 Nov 2025 07:26 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब गुरुवार (20 नवंबर, 2025) को प्रदेश में नई सरकार का गठन हो जाएगा. इसके लिए मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी. सरकार के गठन से पहले कई तरह की चर्चाएं तेज हैं कि किसे उपमुख्यमंत्री बनाया जाएगा और किसे मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी. 

इन सबके बीच उपमुख्यमंत्री के पद को लेकर सियासी गलियारे में चर्चा है कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास से भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है. इसके लिए सांसद अरुण भारती के नाम की चर्चा हो रही है. हालांकि नई सरकार में कितने डिप्टी सीएम होंगे इसकी तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है. वर्तमान में बीजेपी से सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा उपमुख्यमंत्री हैं. यानी दो डिप्टी सीएम हैं और दोनों बीजेपी से हैं.

क्या बोले एलजेपी-आर के सांसद अरुण भारती?

डिप्टी सीएम के पद को लेकर नामों की चल रही चर्चा के बीच सीधा यह सवाल सांसद अरुण भारती से ही पूछा गया. इस पर उन्होंने कहा, "डिप्टी सीएम एनडीए की सरकार में कौन होगा ये एनडीए गठबंधन के बड़े नेता तय करेंगे. ये हमसे बड़े नेताओं का विशेषाधिकार है. ये फैसला उनके हाथ में है. उनको फैसला लेने दीजिए." अरुण भारती ने बीते मंगलवार (18 नवंबर, 2025) की रात मीडिया से बातचीत में यह बयान दिया.

तैयारी देखने गांधी मैदान पहुंचे थे अरुण भारती

पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है. इससे पहले तैयारी को देखने के लिए अरुण भारती गांधी मैदान पहुंचे थे. उन्होंने कहा, "कोई निरीक्षण करने नहीं आए हैं. यहां पर जो अगली सरकार बन रही है इस महोत्सव में पर्व में शामिल होने आए हैं. जैसे मेला लगता है उस मेले में हम लोग भी एक भागी है." 

दूसरी ओर बिहार चुनाव को लेकर रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर उन्होंने कहा, "रॉबर्ट वाड्रा को जाकर ईडी के नोटिस का जवाब देना चाहिए.  उनके लिए यही काफी है."

यह भी पढ़ें- Oath Ceremony: NDA सरकार के शपथ ग्रहण में विपक्ष के नेता भी आएंगे? जानिए किसे-किसे भेजा जा रहा आमंत्रण

About the author अजीत कुमार, पटना

Read
Published at : 19 Nov 2025 07:24 AM (IST)
Tags :
Chirag Paswan Arun Bharti NDA Government Formation BIHAR NEWS Bihar Government Formation Bihar Oath Ceremony
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कौन है जवाद सिद्दीकी, ED की रडार पर कैसे आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर? जानें सब कुछ
कौन है जवाद सिद्दीकी, ED की रडार पर कैसे आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर? जानें सब कुछ
बिहार
Oath Ceremony: NDA सरकार के शपथ ग्रहण में विपक्ष के नेता भी आएंगे? जानिए किसे-किसे भेजा जा रहा आमंत्रण
NDA सरकार के शपथ ग्रहण में विपक्ष के नेता भी आएंगे? जानिए किसे-किसे भेजा जा रहा आमंत्रण
स्पोर्ट्स
Rising Star Asia Cup: राइजिंग स्टार्स एशिया कप के सेमीफाइनल में इंडिया A की किससे होगी टक्कर? जानिए पूरा समीकरण
राइजिंग स्टार्स एशिया कप के सेमीफाइनल में इंडिया A की किससे होगी टक्कर? जानिए पूरा समीकरण
तमिल सिनेमा
Kaantha Box Office Collection Day 5: 'कांथा' की कमाई में गिरावट जारी, लेकिन बजट वसूलने से रह गई बस इतनी दूर, जानें- 5 दिनों का टोटल कलेक्शन
'कांथा' की कमाई में गिरावट जारी, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
Advertisement

वीडियोज

अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Sandeep Chaudhary: PK की हार, 'दुरुपयोग' बना बहाना! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar Politics
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कौन है जवाद सिद्दीकी, ED की रडार पर कैसे आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर? जानें सब कुछ
कौन है जवाद सिद्दीकी, ED की रडार पर कैसे आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर? जानें सब कुछ
बिहार
Oath Ceremony: NDA सरकार के शपथ ग्रहण में विपक्ष के नेता भी आएंगे? जानिए किसे-किसे भेजा जा रहा आमंत्रण
NDA सरकार के शपथ ग्रहण में विपक्ष के नेता भी आएंगे? जानिए किसे-किसे भेजा जा रहा आमंत्रण
स्पोर्ट्स
Rising Star Asia Cup: राइजिंग स्टार्स एशिया कप के सेमीफाइनल में इंडिया A की किससे होगी टक्कर? जानिए पूरा समीकरण
राइजिंग स्टार्स एशिया कप के सेमीफाइनल में इंडिया A की किससे होगी टक्कर? जानिए पूरा समीकरण
तमिल सिनेमा
Kaantha Box Office Collection Day 5: 'कांथा' की कमाई में गिरावट जारी, लेकिन बजट वसूलने से रह गई बस इतनी दूर, जानें- 5 दिनों का टोटल कलेक्शन
'कांथा' की कमाई में गिरावट जारी, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
Train Cancelled: ट्रेन से कहीं जाने का टिकट है बुक तो चेक कर लें ट्रेन का स्टेटस, रेलवे ने कैंसिल कीं ये ट्रेनें
ट्रेन से कहीं जाने का टिकट है बुक तो चेक कर लें ट्रेन का स्टेटस, रेलवे ने कैंसिल कीं ये ट्रेनें
Home Tips
ठंड में जल्दी नहीं सूखते गीले कपड़े, ये हैक्स आएंगे अपने काम
ठंड में जल्दी नहीं सूखते गीले कपड़े, ये हैक्स आएंगे अपने काम
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget