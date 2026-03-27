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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश कुमार के इस्तीफे की तारीख आ गई! किस दिन छोड़ रहे बिहार से CM की कुर्सी?

नीतीश कुमार के इस्तीफे की तारीख आ गई! किस दिन छोड़ रहे बिहार से CM की कुर्सी?

Bihar CM Nitish Kumar: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं. निर्वाचन के 14 दिनों के भीतर विधानसभा और विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ता है.

By : शशांक कुमार | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 27 Mar 2026 02:06 PM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री कब इस्तीफा देंगे? कब बिहार से सीएम की कुर्सी से हटेंगे? राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते ही ऐसे सवाल उठने लगे हैं. बिहार के सीएम नीतीश (एमएलसी) और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन (विधायक) 16 मार्च को राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे. 

30 मार्च को हो रहा 14 दिन पूरा

बिहार विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार के अनुसार, निर्वाचन के 14 दिनों के भीतर विधानसभा और विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ता है. यानी इस आधार पर देखा जाए तो 30 मार्च तक सदस्यता से इस्तीफा देना होगा. 30 मार्च को 14 दिन पूरा हो रहा है. 

यह भी पढ़ें- बिहार के CM नीतीश कुमार से सांसद पप्पू यादव ने कर दी बड़ी मांग, 'JDU का ही कोई…'

छह महीने तक रह सकते हैं सीएम

ऐसे में हो सकता है कि 30 मार्च को नीतीश कुमार इस्तीफा दे दें. दूसरी ओर संविधान में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति बिना निर्वाचन के भी छह महीने तक बिहार का मुख्यमंत्री रह सकता है (जानकारी के लिए- मतलब बिना विधान परिषद का सदस्य रहते हुए (किसी सदन का सदस्य न रहते हुए भी) नीतीश छह महीने तक बिहार के सीएम रह सकते हैं). यानी यह नहीं कहा जा सकता है कि 30 मार्च को वे इस्तीफा देते भी हैं तो इसके साथ ही सीएम की कुर्सी से भी हट जाएंगे.

अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार 30 मार्च तक एमएलसी पद से इस्तीफा देंगे? विधान परिषद की सदस्यता नहीं छोड़ेंगे तो राज्यसभा का मेंबरशिप अपने आप समाप्त हो जाएगा.

बता दें कि नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा बीते गुरुवार को समाप्त हुई है. पटना के बापू सभागार में समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. नीतीश कुमार राज्यसभा जाने से पहले कुछ जिलों का दौरा करना चाह रहे थे. अब जब सब कुछ हो गया है तो उनके इस्तीफे का इंतजार किया जाने लगा है. हालांकि कई जिलों में वे गए तो वहां कार्यकर्ताओं और लोगों ने उनसे अपील की कि वे (नीतीश) बिहार न छोड़ें. लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही सीएम रहें. सांसद पप्पू यादव ने तो कहा है कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली जाना चाहते हैं तो जेडीयू से ही किसी को अगला सीएम बना दें.

यह भी पढ़ें- 'नीतीश कुमार निपट गए, अब…', CM के बेटे निशांत को लेकर कांग्रेस के सियासी दावे से खलबली

Published at : 27 Mar 2026 01:53 PM (IST)
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Nitish Kumar BIHAR NEWS Bihar Next CM
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