नीतीश कुमार से सांसद पप्पू यादव ने कर दी बड़ी मांग, 'JDU का ही हो कोई मुख्यमंत्री'

बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर सांसद पप्पू यादव ने नीतीश कुमार से बड़ी मांग कर दी है. शुक्रवार (27 मार्च, 2026) को पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि एक कृपा बिहार पर कर दीजिए कि आप मुख्यमंत्री रहें या न रहें यह आपका निजी मामला है लेकिन जेडीयू का कोई मुख्यमंत्री हो ये मैं चाहता हूं.

समृद्धि यात्रा को लेकर सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बिहार के विकास और बिहार की समीक्षा दोनों के साथ ये मुख्यमंत्री का निजी कार्यक्रम था. इसमें कहीं एमपी-एमएल का रोल नहीं था. जनता के साथ संवाद था. अच्छा संवाद था. हम नीतीश कुमार को हृदय से बधाई देते हैं.

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'बिहार को बर्बाद होने से बचा लीजिए'

पप्पू यादव ने कहा, "...बिहार की जनता की तरफ से अपेक्षा करेंगे कि इतने दिन बिहार पर आशीर्वाद के रूप में आपने कृपा की, बिहार की सेवा की, कम से कम बिहार को बर्बाद होने से बचा लीजिए. कम से कम बिहार दिल्ली से न चले. बिहार पर गिद्ध दृष्टि न पड़े. बिहार में नफरत और सामाजिक तनान का माहौल न रहे, गरीबों पर जुल्म होने की स्थित जो मैं देख रहा हूं कि वो न हो."

कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? (Bihar Next CM)

बता दें कि सांसद पप्पू यादव ने भले यह मांग की है कि जेडीयू से ही कोई मुख्यमंत्री बने, लेकिन जेडीयू के कार्यकर्ता तो सीधा ये चाहते हैं कि उनके बेटे निशांत ही सीएम बनें. इसके लिए कई बार नारा भी लग चुका है कि बिहार का सीएम कैसा हो निशांत कुमार जैसा हो. हालांकि एनडीए के नेताओं की मानें तो बहुत जल्द इसकी घोषणा हो जाएगी. अगला सीएम कौन होगा ये एनडीए का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा. इसमें नीतीश कुमार की भी अहम भूमिका होगी.

दूसरी ओर यह भी चर्चा तेज है कि इस बार जब नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो मुख्यमंत्री बीजेपी का ही कोई होगा. जेडीयू से दो-दो डिप्टी सीएम होंगे. इसमें एक निशांत कुमार भी हो सकते हैं.

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