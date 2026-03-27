नीतीश कुमार से सांसद पप्पू यादव ने कर दी बड़ी मांग, 'JDU का ही हो कोई मुख्यमंत्री'

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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार के CM नीतीश कुमार से सांसद पप्पू यादव ने कर दी बड़ी मांग, 'JDU का ही कोई…'

बिहार के CM नीतीश कुमार से सांसद पप्पू यादव ने कर दी बड़ी मांग, 'JDU का ही कोई…'

Bihar Next CM: सांसद पप्पू यादव ने समृद्धि यात्रा के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी. अपील करते हुए कहा कि बिहार को बर्बाद होने से वे (नीतीश कुमार) बचा लें.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 27 Mar 2026 01:19 PM (IST)
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बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर सांसद पप्पू यादव ने नीतीश कुमार से बड़ी मांग कर दी है. शुक्रवार (27 मार्च, 2026) को पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि एक कृपा बिहार पर कर दीजिए कि आप मुख्यमंत्री रहें या न रहें यह आपका निजी मामला है लेकिन जेडीयू का कोई मुख्यमंत्री हो ये मैं चाहता हूं. 

समृद्धि यात्रा को लेकर सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बिहार के विकास और बिहार की समीक्षा दोनों के साथ ये मुख्यमंत्री का निजी कार्यक्रम था. इसमें कहीं एमपी-एमएल का रोल नहीं था. जनता के साथ संवाद था. अच्छा संवाद था. हम नीतीश कुमार को हृदय से बधाई देते हैं. 

यह भी पढ़ें- 'नीतीश कुमार निपट गए, अब…', CM के बेटे निशांत को लेकर कांग्रेस के सियासी दावे से खलबली

'बिहार को बर्बाद होने से बचा लीजिए'

पप्पू यादव ने कहा, "...बिहार की जनता की तरफ से अपेक्षा करेंगे कि इतने दिन बिहार पर आशीर्वाद के रूप में आपने कृपा की, बिहार की सेवा की, कम से कम बिहार को बर्बाद होने से बचा लीजिए. कम से कम बिहार दिल्ली से न चले. बिहार पर गिद्ध दृष्टि न पड़े. बिहार में नफरत और सामाजिक तनान का माहौल न रहे, गरीबों पर जुल्म होने की स्थित जो मैं देख रहा हूं कि वो न हो."

कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? (Bihar Next CM)

बता दें कि सांसद पप्पू यादव ने भले यह मांग की है कि जेडीयू से ही कोई मुख्यमंत्री बने, लेकिन जेडीयू के कार्यकर्ता तो सीधा ये चाहते हैं कि उनके बेटे निशांत ही सीएम बनें. इसके लिए कई बार नारा भी लग चुका है कि बिहार का सीएम कैसा हो निशांत कुमार जैसा हो. हालांकि एनडीए के नेताओं की मानें तो बहुत जल्द इसकी घोषणा हो जाएगी. अगला सीएम कौन होगा ये एनडीए का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा. इसमें नीतीश कुमार की भी अहम भूमिका होगी.

दूसरी ओर यह भी चर्चा तेज है कि इस बार जब नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो मुख्यमंत्री बीजेपी का ही कोई होगा. जेडीयू से दो-दो डिप्टी सीएम होंगे. इसमें एक निशांत कुमार भी हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें- मोकामा में फिर माहौल गरमाया! सोनू और सिपाही का ऑडियो वायरल, अनंत सिंह पर भी आरोप

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 27 Mar 2026 01:11 PM (IST)
Tags :
Pappu Yadav Nitish Kumar BIHAR NEWS Bihar Next CM
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