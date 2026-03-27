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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'नीतीश कुमार निपट गए, अब…', CM के बेटे निशांत को लेकर कांग्रेस के सियासी दावे से खलबली

'नीतीश कुमार निपट गए, अब…', CM के बेटे निशांत को लेकर कांग्रेस के सियासी दावे से खलबली

Bihar Politics: कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि नीतीश कुमार का बेटा निशांत जो 50 वर्ष का है, बेरोजगार है, वो 20 साल से नीतीश कुमार के घर में रहा है. वो उनसे मिला तो कौन सी बड़ी खबर हो गई?

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 27 Mar 2026 11:26 AM (IST)
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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर बिहार कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला किया है. बिहार कांग्रेस के नेता और मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़ ने शुक्रवार (27 मार्च, 2026) को बयान जारी करते हुए कहा कि नीतीश कुमार निपट गए और अब उनके बेटे को बीजेपी निपटाना चाहती है.

राजेश राठौड़ ने कहा, "अखबारों में एक विचित्र खबर छपी है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 50 वर्षीय बेरोजगार पुत्र जो उन्हीं के घर में रहते हैं, उन्ही की रोटी पर पलते हैं, लेकिन कल (गुरुवार) अपने पिता से मिले. कहां से आकर मिले? कहीं कमाने गए थे कि चिड़ियाखाना से आकर मिले?" 

'नीतीश कुमार के घर पर कोई दूसरा सोता है क्या?'

कांग्रेस नेता ने कहा कि मुझे लगता है कि बीजेपी की एक बड़ी साजिश है. पहले तो नीतीश कुमार को निपटा दिया या फिर नीतीश कुमार निपट गए, अब उनके बेटे को जगह मिलने से पहले निपटाना चाहती है. नीतीश कुमार का बेटा निशांत जो 50 वर्ष का है, बेरोजगार है, वो 20 साल से नीतीश कुमार के घर में रहा है. वो उनसे मिला तो कौन सी बड़ी खबर हो गई? बंद कमरे में बात हुई तो क्या नीतीश कुमार के घर पर कोई दूसरा भी सोता है क्या? जनता सोती है क्या?

यह भी पढ़ें- Bihar News: 'बिहार नहीं छोड़िए नीतीश जी', समृद्धि यात्रा में आरा के एक बुजुर्ग ने CM से कर दी भावुक मांग

नीतीश कुमार पर बिहार को बेरोजगार बनाने का आरोप

राजेश राठौड़ ने कहा कि मुझे लगता है कि बीजेपी की साजिश है कि नीतीश कुमार के साथ-साथ उनके बेटे को भी निपटा दें. उनके बेटे का अखबार में बयान भी छपता है कि 2005 के पहले क्या था? कांग्रेस नेता ने कहा, "2005 के बाद आपके (निशांत) पिताजी ने बिहार को बेरोजगार बना दिया. सारे चीनी मिल बंद हो गए. आपके पिता को पांच साल के लिए मौका मिलता है तो उसमें भी वो तीन बार सरकार बना लेते हैं. पूरे बिहार को भट्ठा बना दिया… दलालों, माफिया और कमिश्नखोरों की सरकार बनाकर रख दी."

यह भी पढ़ें- CM नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, 'वो राज्यसभा जा रहे हैं क्योंकि जिस सरकार...'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 27 Mar 2026 11:20 AM (IST)
Tags :
Nishant Kumar Nitish Kumar BIHAR NEWS
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