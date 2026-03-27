'नीतीश कुमार निपट गए, अब…', CM के बेटे निशांत को लेकर कांग्रेस के सियासी दावे से खलबली

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर बिहार कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला किया है. बिहार कांग्रेस के नेता और मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़ ने शुक्रवार (27 मार्च, 2026) को बयान जारी करते हुए कहा कि नीतीश कुमार निपट गए और अब उनके बेटे को बीजेपी निपटाना चाहती है.

राजेश राठौड़ ने कहा, "अखबारों में एक विचित्र खबर छपी है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 50 वर्षीय बेरोजगार पुत्र जो उन्हीं के घर में रहते हैं, उन्ही की रोटी पर पलते हैं, लेकिन कल (गुरुवार) अपने पिता से मिले. कहां से आकर मिले? कहीं कमाने गए थे कि चिड़ियाखाना से आकर मिले?"

आज के अख़बारों में एक बड़ी खबर है, जिसे बिहार के लोग अनभिज्ञ थे l नीतीश कुमार जी का 50 वर्षीय बेरोजगार पुत्र निशांत कुमार जो उन्ही के घर में दशकों से रहते हैं, कल नीतीश कुमार जी से बंद कमरे में मुलाकात कर अपनी बेरोजगारी दूर करने की बात की l pic.twitter.com/aOo6McWFA8 — Rajesh Rathorre (@RajeshRathorre1) March 27, 2026

'नीतीश कुमार के घर पर कोई दूसरा सोता है क्या?'

कांग्रेस नेता ने कहा कि मुझे लगता है कि बीजेपी की एक बड़ी साजिश है. पहले तो नीतीश कुमार को निपटा दिया या फिर नीतीश कुमार निपट गए, अब उनके बेटे को जगह मिलने से पहले निपटाना चाहती है. नीतीश कुमार का बेटा निशांत जो 50 वर्ष का है, बेरोजगार है, वो 20 साल से नीतीश कुमार के घर में रहा है. वो उनसे मिला तो कौन सी बड़ी खबर हो गई? बंद कमरे में बात हुई तो क्या नीतीश कुमार के घर पर कोई दूसरा भी सोता है क्या? जनता सोती है क्या?

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नीतीश कुमार पर बिहार को बेरोजगार बनाने का आरोप

राजेश राठौड़ ने कहा कि मुझे लगता है कि बीजेपी की साजिश है कि नीतीश कुमार के साथ-साथ उनके बेटे को भी निपटा दें. उनके बेटे का अखबार में बयान भी छपता है कि 2005 के पहले क्या था? कांग्रेस नेता ने कहा, "2005 के बाद आपके (निशांत) पिताजी ने बिहार को बेरोजगार बना दिया. सारे चीनी मिल बंद हो गए. आपके पिता को पांच साल के लिए मौका मिलता है तो उसमें भी वो तीन बार सरकार बना लेते हैं. पूरे बिहार को भट्ठा बना दिया… दलालों, माफिया और कमिश्नखोरों की सरकार बनाकर रख दी."

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