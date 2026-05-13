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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारPatna Cash Van Loot: पटना में कैश वैन से हथियार के बल पर 27 लाख रुपये की लूट, जांच के लिए बनी स्पेशल टीम

Patna Cash Van Loot: पटना में कैश वैन से हथियार के बल पर 27 लाख रुपये की लूट, जांच के लिए बनी स्पेशल टीम

Patna News in Hindi: पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र की घटना है. सीएमएस कंपनी की कैश वैन बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों और विभिन्न स्थानों से नकदी कलेक्शन कर फतुहा की ओर जा रही थी.

By : आईएएनएस | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 13 May 2026 09:41 PM (IST)
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पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने बुधवार (13 मई, 2026) को पुलिस को चुनौती देते हुए दिनदहाड़े एक लूट की घटना को अंजाम दिया. हथियारबंद बदमाशों ने सीएमएस कंपनी की कैश वैन को घेर लिया और करीब 27 लाख रुपये लूटकर फरार हो गए.

पांच बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम

पुलिस के अनुसार, सूचना के बाद विभिन्न थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. वैन पर सवार लोगों से पूछताछ की गई. जानकारी के अनुसार, सीएमएस कंपनी की कैश वैन बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों और विभिन्न स्थानों से नकदी कलेक्शन कर फतुहा की ओर जा रही थी. इसी दौरान संपतचक-फतुहा रोड पर पहले से घात लगाए तीन बाइक पर सवार पांच बदमाशों ने वैन को ओवरटेक कर रोक लिया.

इसके बाद अपराधियों ने हथियार लहराते हुए वैन पर सवार गार्ड सहित अन्य लोगों के साथ मारपीट की और तिजोरी खुलवाकर उसमें रखे रुपये लूटकर फरार हो गए. घटना के विषय में पुलिस अधीक्षक पूर्वी परिचय कुमार ने बताया कि वैन में किसी प्रकार के सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया है.

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पुलिस ने आसपास के इलाकों में की नाकेबंदी

उन्होंने कहा कि स्थानीय थाना पुलिस को भी इतनी बड़ी रकम लेकर जाने की सूचना नहीं दी गई थी. वैन में न तो सीसीटीवी कैमरा है और न ही घटना के समय शीशा ऊपर था. वैन पूरी तरह जर्जर स्थिति में पाया गया. उन्होंने बताया कि पुलिस घटना की जांच कर रही है. आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है. पुलिस ने आसपास के इलाकों की नाकेबंदी कर दी है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम का गठन किया गया है. घटनास्थल और भागने वाले रास्तों के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पुलिस द्वारा दावा किया जा रहा है कि जल्द ही अपराधियों को चिह्नित कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है.

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Published at : 13 May 2026 09:38 PM (IST)
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