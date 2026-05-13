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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: 'बिना शर्त हड़ताल खत्म करें पंचायत सचिव', सरकार का फरमान जारी, नहीं लौटने पर…

बिहार: 'बिना शर्त हड़ताल खत्म करें पंचायत सचिव', सरकार का फरमान जारी, नहीं लौटने पर…

Bihar News: विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि तुरंत बिना किसी शर्त के हड़ताल से पंचायत सचिव वापस आते हैं तो उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल करते हुए नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा. पढ़िए पूरी खबर. 

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 13 May 2026 10:39 PM (IST)
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बिहार में हड़ताली पंचायत सचिवों को विभाग ने बिना शर्त लौटने को कहा है. नहीं लौटने पर 'नो वर्क नो पे' के तहत वेतन काटने की चेतावनी दी गई है. बुधवार (13 मई, 2026) को पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार ने हड़ताल पर गए पंचायत सचिवों से अपील करते हुए हड़ताल खत्म कर अविलंब कार्य पर लौटने को कहा है ताकि ग्राम पंचायत स्तर पर जनहित एवं विकास से जुड़े कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके. 

मनोज कुमार ने कहा कि विभाग पंचायत सचिवों की मांगों पर विचार कर रहा है. यदि वे तुरंत बिना किसी शर्त के हड़ताल से वापस आते हैं तो उनकी मांगों पर विभाग सकारात्मक पहल करते हुए नियमानुसार निर्णय लेगा. 

यह भी पढ़ें- Bihar Land News: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का सभी जिलों के लिए बड़ा आदेश जारी, '15 दिनों के भीतर…'

वैकल्पकि व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश

दूसरी ओऱ विभाग ने स्पष्ट किया है कि कुछ जिलों में पंचायत सचिवों के कार्यों के निष्पादन के लिए अब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है. इससे कामकाज बाधित हो रहा है. इस संबंध में सभी जिला पदाधिकारियों को फिर से निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने जिले में अनुपस्थित रहने वाले या हड़ताल पर गए पंचायत सचिवों के कार्यों के निष्पादन के लिए शीघ्र वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की करें.

आठ अप्रैल से हड़ताल पर हैं पंचायत सचिव

बता दें कि बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ की ओर से 08 अप्रैल 2026 से पंचायत सचिवों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की सूचना विभाग को दी गई थी. हड़ताल पर जाने से पंचायतों में कामकाज रुक गए थे. पंचायत सचिवों की मांगों की बात करें तो गृह जिले में पोस्टिंग, ग्रेड पे बढ़ाने, यात्रा भत्ता देने जैसी चीजें शामिल हैं. अब देखना होगा कि विभाग की ओर से की गई अपील के बाद वे हड़ताल खत्म कर लौटते हैं या नहीं.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 13 May 2026 10:32 PM (IST)
Tags :
Panchayati Raj Department BIHAR NEWS Panchayat Sachiv
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