प्रतीक यादव के निधन पर भावुक हुए मुकेश साहनी, अखिलेश यादव का जिक्र कर जानें क्या बोले

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आज दोपहर में होगा अंतिम संस्कार.

दिवंगत समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे और BJP नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव ने बुधवार (13 मई) की सुबह लखनऊ में अंतिम सांस ली. आज 14 मई की दोपहर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. प्रतीक के निधन पर विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी ने दुख व्यक्त किया है और कहा है कि जल्द ही उनके परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे.

उन्होंने न्यूज एजेंसी IANS से बातचीत में कहा, "हमें सुबह पता चला कि अखिलेश यादव के छोटे भाई का निधन हो गया है. हम बहुत आहत हैं." साहनी ने आगे कहा, "हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें. हम समय मिलने पर परिवार के लोगों से मिलने जाएंगे." प्रतीक के निधन के बाद से यादव परिवार के घर लोगों का आना जाना शुरू हो गया है. कई बड़े नेता इसपर शोक व्यक्त कर रहे हैं.

Chandauli, Uttar Pradesh: On demise of Prateek Yadav, son of late SP founder Mulayam Singh Yadav and husband of BJP leader Aparna Yadav, Vikassheel Insaan Party National President Mukesh Sahani says, "We came to know in the morning that the younger brother of Akhilesh Yadav has… pic.twitter.com/awPiXKoarS — IANS (@ians_india) May 13, 2026

प्रतीक यादव को थी फेफड़ों से जुड़ी यह गंभीर बीमारी, 38 साल की उम्र में अचानक हुआ निधन

प्रतीक यादव की कैसे हुई मौत?

जानकारी के लिए बता दें कि प्रतीक यादव को फेफड़ों से जुड़ी गंभीर बीमारी थी. उनके फेफड़ों में क्लॉट था और उनका इलाज लंबे समय से मेदांता अस्पताल में चल रहा था. 30 अप्रैल को प्रतीक की हालत गंभीर होने पर उन्हें लखनऊ के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. प्रतीक की बुधवार सुबह 5 बजे तबीयत बिगड़ने पर तुरंत इलाज के लिए लखनऊ के सिविल अस्पताल से डॉक्टर को बुलाया गया था. घर पर हालत बिगड़ने लगी तो डॉक्टर उन्हें अस्पताल ले आए. सुबह 5 बजकर 55 मिनट पर वो अस्पताल पहुंचे, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. उनकी निधन की खबर से यादव परिवार में शोक का माहौल है.

यादव परिवार में शोक का माहौल

भाई की निधन की खबर सुनते ही अखिलेश यादव तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचे. प्रतीक की मौत जब हुई थी उस वक्त उनकी पत्नी अपर्णा यादव लखनऊ में नहीं थीं. जानकारी मिलते ही मौके घर पहुंची. घर में माहौल शोकभरा था. अपर्णा के घर उन्हें सांत्वना देने के लिए शिवपाल यादव पत्नी के साथ धर्मेंद्र यादव और डिम्पल यादव भी पहुंचे. इसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सांत्वना देने पहुंचे थे.

प्रतीक यादव की मौत से सदमे में परिवार, श्रद्धांजलि देने वालों का तांता, पोस्टमार्टम में क्या मिला? अंतिम संस्कार कल