भागलपुर: विक्रमशिला सेतु टूटने के बाद राहत की बड़ी कोशिश, 20 दिन में तैयार होगा बेली ब्रिज

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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBhagalpur News: विक्रमशिला सेतु टूटने के बाद राहत की बड़ी कोशिश, 20 दिन में तैयार होगा बेली ब्रिज

Bhagalpur News: विक्रमशिला सेतु टूटने के बाद राहत की बड़ी कोशिश, 20 दिन में तैयार होगा बेली ब्रिज

Bhagalpur Vikramshila Bridge: विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त होने के बाद बीआरओ ने 49 मीटर लंबे अस्थायी बेली ब्रिज का निर्माण शुरू कर दिया है. प्रशासन का दावा है कि 20 दिनों में आवाजाही बहाल होगी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 14 May 2026 08:07 AM (IST)
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भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने के बाद कोसी और सीमांचल इलाके का संपर्क बुरी तरह प्रभावित हो गया है. सेतु पर भारी वाहनों की आवाजाही पहले ही रोक दी गई थी, लेकिन अब हालात को देखते हुए प्रशासन ने आवागमन बहाल करने के लिए तेजी से काम शुरू कर दिया है. लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, खासकर रोजाना आने-जाने वाले यात्रियों और व्यापारियों को.

बीआरओ ने शुरू किया आपातकालीन मरम्मत कार्य

सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने बुधवार (13 मई) से सेतु पर आपातकालीन मरम्मत कार्य शुरू कर दिया. हल्के वाहनों की आवाजाही बहाल करने के लिए 49 मीटर लंबे अस्थायी बेली ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है. अधिकारियों के मुताबिक, इस पुल को अगले 20 दिनों के भीतर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि लोगों को राहत मिल सके.

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सेतु की तकनीकी जांच के बाद आईआईटी की रिपोर्ट सामने आई, जिसके आधार पर प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई शुरू की. बेली ब्रिज का निर्माण बीआरओ की टीम कर रही है, जबकि 3 राज्यों के आईआईटी विशेषज्ञ पूरे काम की तकनीकी निगरानी कर रहे हैं. प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है.

कोलकाता से पहुंची निर्माण सामग्री

बुधवार को कोलकाता से पुल निर्माण के लिए जरूरी सामग्री का बड़ा हिस्सा भागलपुर पहुंच गया. निर्माण स्थल पर मशीनें, लोहे के स्ट्रक्चर और अन्य जरूरी उपकरण पहुंचाए गए हैं. काम में किसी तरह की देरी न हो, इसके लिए प्रशासन ने सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं.

आम लोगों की एंट्री पर रोक, पुलिस बल तैनात

निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है. पुल के आसपास पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि भीड़ नियंत्रित रहे और निर्माण कार्य बिना रुकावट चलता रहे. अधिकारियों का कहना है कि लोगों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है.

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प्रशासन और बीआरओ का दावा है कि तय समय के भीतर बेली ब्रिज तैयार कर लिया जाएगा. इसके बाद हल्के वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू हो सकेगी और कोसी-सीमांचल के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.

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Published at : 14 May 2026 08:07 AM (IST)
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