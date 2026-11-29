झारखंड के रजरप्पा मंदिर में पूजा करने जा रहे नालंदा के एक ही परिवार के 13 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई. हादसे की खबर मिलते ही बिहार के जंघारो गांव में मातम छा गया. जिस घर से पूरा परिवार मन्नत पूरी होने की खुशी में पूजा करने निकला था, वहां अब चीख-पुकार मची है. गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा है. हर किसी की आंखें नम हैं. यह हादसा झारखंड के रामगढ़ जिले में पैंकी गांव के पास एनएच-33 पर हुआ. स्कॉर्पियो में कुल 14 लोग सवार थे. इनमें 13 की मौत हो गई, जबकि चालक नंदन कुमार घायल है.

ग्रामीणों के मुताबिक, परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलने के बाद मन्नत पूरी हुई थी. इसी खुशी में सभी लोग रजरप्पा मंदिर में पूजा करने जा रहे थे. शनिवार (28 नवंबर 2026) देर शाम पूरा परिवार स्कॉर्पियो से गांव से निकला था. किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सफर परिवार के लिए आखिरी साबित होगा.

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हादसे में विवेक कुमार समेत 13 की मौत

मृतकों में वेन थाना क्षेत्र की आकौना पंचायत के जंघारो गांव निवासी विवेक कुमार (40) भी शामिल हैं. वह गांव में निजी स्कूल चलाते थे. उनके साथ परिवार के कई सदस्य भी हादसे का शिकार हुए. मृतकों की सूची में पूजा कुमारी (38), प्रवीला देवी (65), अमृता देवी (60), सोनाली कुमारी (17), शुभम कुमार (12), अमन कुमार (10), चंदन कुमार (22), राजेश कुमार (23), सिंटू कुमार (30) और किरण कुमारी (35) के नाम शामिल हैं. चालक नंदन कुमार घायल हुआ है.

गांव में पसरा मातम, घटनास्थल रवाना हुए ग्रामीण

ग्रामीणों ने बताया कि विवेक कुमार और उनके परिवार के लोग मिलनसार स्वभाव के थे. गांव में सभी की अच्छी पहचान थी. हादसे की खबर पहुंचते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. परिजनों और पड़ोसियों का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव से करीब दो दर्जन लोग घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं.

मंत्री श्रवण कुमार ने जताया दुख

इस दर्दनाक हादसे पर स्थानीय विधायक और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने गहरा दुख जताया है. उन्होंने मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की और शोकाकुल परिवार के प्रति सहानुभूति प्रकट की. मंत्री ने भरोसा दिलाया कि दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवार को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा.

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