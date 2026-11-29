बिहार के बक्सर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की राम कथा को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. रविवार (29 नवंबर 2026) को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बक्सर पहुंचे. यहां राम जानकी मंदिर में उन्होंने कहा कि 8 से 16 दिसंबर तक विश्वामित्र की धरती पर राम कथा का आयोजन होगा. इसमें धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भी शामिल होंगे. गिरिराज सिंह ने हिंदू समाज से जाति-पाति छोड़कर एकजुट होने की अपील की. उन्होंने कहा कि बक्सर में इतिहास रचा जाएगा और सनातन धर्म को खत्म करने की कोशिश करने वालों का विरोध होगा.

गिरिराज सिंह ने कहा कि बक्सर महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि है. मान्यता है कि महर्षि विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को यहां लेकर आए थे. उस समय राक्षसी प्रवृत्तियों का संहार हुआ था. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 8 से 16 दिसंबर तक होने वाली राम कथा इसी ऐतिहासिक धरती पर आयोजित होगी. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के आगमन को लेकर उन्होंने उत्साह जताया.

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जाति-पाति छोड़ हिंदू समाज से एकजुट होने की अपील

गिरिराज सिंह ने बक्सर, भोजपुर और बलिया के लोगों से हिंदू समाज को एकजुट करने की अपील की. उन्होंने कहा कि जब धरती पर राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती हैं, तब उनके नाश के लिए कोई न कोई राम के रूप में सामने आता है. उन्होंने कहा कि राक्षस किसी व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि एक प्रवृत्ति है. सनातन धर्म को खत्म करने की कोशिश करने वालों का विरोध किया जाएगा.

धीरेंद्र शास्त्री के विरोध पर बोले- बक्सर में इतिहास बनेगा

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम के संभावित विरोध पर गिरिराज सिंह ने कहा कि बक्सर में इतिहास रचा जाएगा. उन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी बाबा बागेश्वर को रोकने की बात हुई थी, लेकिन वे पहुंचे. उन्होंने विपक्ष पर धार्मिक आयोजनों का विरोध करने और मुस्लिम वोटों के लिए सनातन विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाया.

अखिलेश और राहुल गांधी पर भी साधा निशाना

गिरिराज सिंह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भगवा लहराएगा. उन्होंने राहुल गांधी पर एसआईआर और परिसीमन के मुद्दे पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया. बिहार में अपराध के सवाल पर उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधी में अंतर समझना चाहिए. उनके मुताबिक, संगठित अपराध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है.

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