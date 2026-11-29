बीजेपी नेता मृत्युंजय तिवारी ने परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार किया. तिवारी ने कहा कि कांग्रेस असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश न करे. उन्होंने आरोप लगाया कि एससी-एसटी के हितों को सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस ने पहुंचाया है. तिवारी ने राहुल गांधी को गैर-जिम्मेदार विपक्ष का नेता भी बताया.

मृत्युंजय तिवारी ने मल्लिकार्जुन खरगे के परिसीमन बिल पर दिए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस को असली मुद्दे पर बात करनी चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि एससी-एसटी का नुकसान कांग्रेस से ज्यादा किसी दूसरी पार्टी ने किया है क्या? तिवारी ने कहा कि एससी-एसटी समुदाय के लोग भी जानते हैं कि उनके हित में क्या है. उन्होंने खरगे से मुद्दे को भटकाने के बजाय सीधे बात करने की सलाह दी.

कांग्रेस सांसदों को बचाने की कही बात

बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस को सबसे पहले अपने पार्टी के सांसदों को बचाना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि परिसीमन विधेयक का समर्थन करना ही कांग्रेस के लिए बड़ी बात होगी. तिवारी के बयान से साफ है कि बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस के रुख को लेकर लगातार सवाल उठा रही है.

पटना, बिहार: भाजपा नेता मृत्युंजय तिवारी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के परिसीमन विधेयक का विरोध करने पर कहा, "आख़िर राहुल गांधी जी परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं, क्यों रोड़ा अटका रहे हैं, बाधक बन रहे हैं इसका जवाब तो देश की जनता जानना चाहती है। राहुल गांधी जी गैर-ज़िम्मेदार विपक्ष के नेता हैं, जो विपक्ष का धर्म है, वह भी नहीं निभा पा रहे हैं। पहले अपने गठबंधन को बचाएँ, अपने गठबंधन के साथियों को बचा लें, यही बहुत है..." — IANS Hindi (@IANSKhabar) November 29, 2026

राहुल गांधी से पूछा विरोध की वजह

राहुल गांधी के परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक का विरोध करने पर भी मृत्युंजय तिवारी ने सवाल उठाए. उन्होंने पूछा कि राहुल गांधी इन विधेयकों का विरोध क्यों कर रहे हैं और इनके रास्ते में बाधा क्यों बन रहे हैं? तिवारी ने कहा कि देश की जनता इस सवाल का जवाब जानना चाहती है.

विपक्ष का धर्म नहीं निभाने का लगाया आरोप

मृत्युंजय तिवारी ने राहुल गांधी को गैर-जिम्मेदार विपक्ष का नेता बताया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष की जिम्मेदारी भी नहीं निभा पा रहे हैं. तिवारी ने उन्हें पहले अपना गठबंधन और उसके सहयोगी दलों को बचाने की सलाह दी. उन्होंने उम्मीद जताई कि कांग्रेस के सांसद देशहित में परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करेंगे.