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PHOTOS: अनंत सिंह के दामाद निकले मनीष कश्यप के फैन, शिक्षा मंत्री भी तिलक में पहुंचे
अनंत सिंह की बेटी की शादी 25 नवंबर को होनी है. शुक्रवार को पटना में तिलक समारोह हुआ. इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं. आप भी देखिए.
(तिलक समारोह में पहुंचे अनंत सिंह)
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Published at : 21 Nov 2026 12:23 PM (IST)
Tags :Anant Singh BIHAR NEWS
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अनंत सिंह के दामाद निकले मनीष कश्यप के फैन, शिक्षा मंत्री भी तिलक में पहुंचे | तस्वीरें
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