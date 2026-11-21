तिलक समारोह की तस्वीरें खुद शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने अपने एक्स हैंडल से शेयर की हैं. उन्होंने लिखा है, "आज मोकामा के माननीय विधायक श्री अनंत सिंह जी की सुपुत्री के तिलकोत्सव के शुभ एवं मांगलिक अवसर पर सम्मिलित होकर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगलकामनाएं प्रेषित कीं. ईश्वर से प्रार्थना है कि नवयुगल का भावी जीवन प्रेम, विश्वास, सुख, शांति एवं समृद्धि से परिपूर्ण रहे तथा उनके जीवन का प्रत्येक क्षण खुशियों और मंगलमय उपलब्धियों से आलोकित हो."