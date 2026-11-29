बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक का विरोध करने वाले विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा है. रविवार (29 नवंबर) को उन्होंने कहा कि जो लोग इन दोनों मुद्दों का विरोध करेंगे, उनका देश से सूपड़ा साफ हो जाएगा. सरावगी ने तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और राहुल गांधी का नाम लेकर कहा कि इन नेताओं का रुख देश की आधी आबादी को स्वीकार नहीं होगा. उनके मुताबिक, आने वाले समय में जनता इन नेताओं को जवाब देगी.

संजय सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को कानून बनाने और विधायिका में बराबर का अधिकार देने का संकल्प लिया है. महिला वंदन अधिनियम इसी दिशा में बड़ा कदम है. उन्होंने कहा कि देश की आधी आबादी अपने अधिकारों के मामले में किसी तरह का विरोध बर्दाश्त नहीं करेगी. जो दल महिला आरक्षण और परिसीमन का विरोध कर रहे हैं, उन्हें इसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.

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तेजस्वी, अखिलेश और राहुल पर निशाना

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और राहुल गांधी का नाम लेते हुए कहा कि ये नेता महिला वंदन अधिनियम और परिसीमन का विरोध कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि देश की महिलाएं इस रुख को स्वीकार नहीं करेंगी. सरावगी ने कहा कि जनता आने वाले समय में इन नेताओं को राजनीतिक जवाब देगी. उन्होंने विपक्ष के विरोध को महिलाओं के अधिकारों से जोड़कर अपनी बात रखी.

पटना, बिहार: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण का विरोध करने वालों को लेकर कहा, "जो लोग भी डिलिमिटेशन और महिला वंदन अधिनियम का विरोध करेंगे, उनका देश से सूपड़ा साफ़ हो जाएगा। देश की आधी आबादी को क़ानून बनाने का अधिकार, विधायिका में बराबर का अधिकार देने का निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, और इसके लिए वे संकल्पित भी हैं... तेजस्वी यादव हों, अखिलेश जी हों या राहुल गांधी हों, ये लोग जिस तरह से महिला वंदन अधिनियम का और डिलिमिटेशन का विरोध कर रहे हैं, यह देश की आधी आबादी बर्दाश्त नहीं कर सकती है और देश के लोग आने वाले समय में इन सबका बचा-खुचा जो सूपड़ा है, वह भी साफ़ कर देंगे।" — IANS Hindi (@IANSKhabar) November 29, 2026

पटना म्यूजियम की चर्चा से बिहार में उत्साह

संजय सरावगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम में बिहार के पटना म्यूजियम की चर्चा किए जाने पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बताया कि पटना का अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय विश्व में नौवें और एशिया में पहले स्थान पर पहुंचा है. इससे बिहार के लोगों का उत्साह बढ़ा है.

‘मन की बात’ को बताया प्रेरणादायक

सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री का ‘मन की बात’ कार्यक्रम नई-नई जानकारियां देता है. यह लोगों का उत्साह बढ़ाता है और समाज को सकारात्मक संदेश भी देता है. उन्होंने कहा कि पटना म्यूजियम की उपलब्धि का राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेख होना पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है. उनके मुताबिक, इससे राज्य की सांस्कृतिक पहचान को भी नई पहचान मिलती है.

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