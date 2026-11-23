अनंत सिंह के कई मेहमान हेलीकॉप्टर से सीधे लदमा पहुंचने वाले थे जिसको लेकर हेलीपैड बनाने की जो तैयारी थी, वह भी ठप गई थी. मौसम साफ होने के बाद हेलीपैड बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है. ग्राउंड को सुखाने में मजदूर लगे हुए हैं.