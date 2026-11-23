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अनंत सिंह की बेटी की हल्दी रस्म की तस्वीरें, शिवांगी पर ठहर गईं सबकी नजरें
अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी की शादी 25 नवंबर को होने वाली है. शादी की भव्य तैयारियों की हर तरफ चर्चा है. 23 नवंबर को हल्दी रस्म हुई.
मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी की शादी की तैयारियां जोरों पर हैं. इस शादी की चर्चा बिहार से बाहर भी हो रही है. आज (23 नवंबर) को हल्दी रस्म हुई. शिवांगी पर सबकी नजरें ठहर गईं.
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Published at : 23 Nov 2026 07:51 PM (IST)
Tags :Anant Singh
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