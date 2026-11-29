संसद के विशेष सत्र से पहले जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक को लेकर अपनी तैयारी तेज कर दी है. पार्टी ने दोनों सदनों के सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है. जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने इसकी जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल का पारित होना पार्टी का संकल्प है. इसके जरिए महिलाओं को राजनीति और विधायिका में बेहतर अवसर मिलेंगे. संसद का विशेष सत्र 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक प्रस्तावित है. इस दौरान सरकार तीन अहम विधेयक पेश करने जा रही है.

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तीन अहम विधेयकों पर होगी चर्चा

विशेष सत्र में सरकार संविधान (132वां संशोधन) विधेयक 2026, परिसीमन (दूसरा) विधेयक 2026 और केंद्रशासित प्रदेश कानून (संशोधन) दूसरा विधेयक 2026 लाने की तैयारी में है. इनका मकसद लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता तैयार करना है. साथ ही परिसीमन और सीटों के पुनर्निर्धारण से जुड़े बदलाव भी प्रस्तावित हैं.

पटना, बिहार: जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने महिला आरक्षण बिल पर कहा, "जनता दल (यूनाइटेड) संसदीय दल की ओर से सभी सांसदों को दोनों ही सदनों में विशेष सत्र के दौरान उपस्थित रहने के संबंध में व्हिप जारी किया गया है। यह बिल भारत में महिलाओं को बेहतर अवसर प्रदान करने की दृष्टि से लाया जा रहा है और इसका पारित किया जाना पूरी तरह से हम सभी का संकल्प है, और इसी उद्देश्य को सामने रख करके यह व्हिप जारी किया गया है।" — IANS Hindi (@IANSKhabar) November 29, 2026

व्हिप जारी करने का क्या होगा असर?

व्हिप राजनीतिक दल की ओर से अपने सांसदों को दिया जाने वाला औपचारिक निर्देश होता है. इसके जरिए सांसदों को सदन में उपस्थित रहने और पार्टी के फैसले के अनुसार मतदान करने को कहा जाता है. जेडीयू ने सभी सांसदों को विशेष सत्र में मौजूद रहने का निर्देश दिया है. इससे पार्टी विधेयकों पर चर्चा और मतदान के दौरान अपनी एकजुटता दिखा सकेगी. हालांकि, राजीव रंजन के बयान में मुख्य जोर उपस्थिति और बिल पारित कराने के संकल्प पर है.

जेडीयू के कितने सांसद हैं?

जेडीयू के लोकसभा में 12 सांसद हैं. वहीं राज्यसभा में पार्टी के 4 सदस्य हैं. इस तरह दोनों सदनों को मिलाकर पार्टी के कुल 16 सांसद हैं. पार्टी का यह समर्थन विधेयकों पर सरकार की रणनीति के लिहाज से अहम है. जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि पार्टी ने महिलाओं को बेहतर अवसर देने के उद्देश्य से व्हिप जारी किया है. पार्टी चाहती है कि विशेष सत्र में उसके सभी सांसद मौजूद रहें और महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में सहयोग करें.

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