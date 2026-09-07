मुंगेर ASI हत्याकांड: 8 दोषियों को उम्र कैद, इसमें एक महिला, जानिए मामला

बिहार के मुंगेर में एएसआई संतोष कुमार सिंह की पिछले साल (2025) हत्या हुई थी इस मामले में सोमवार (07 सितंबर, 2026) को कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला आया. हत्याकांड मामले में महिला सहित आठ दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई. इससे पहले 24 अगस्त को अदालत ने सभी आठ अभियुक्तों को दोषी करार दिया था.

अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश-4 कुमारी मनीषा की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. अपर लोक अभियोजक संजय कुमार सिंह ने बताया कि दोषियों में राजीव कुमार, रणवीर कुमार, राजू कुमार, गुड्डू कुमार, विकास कुमार, रेखा देवी, सरिता देवी और मौसमी कुमारी शामिल हैं.

14 मार्च 2025 को एएसआई पर हुआ था हमला

यह पूरा मामला 14 मार्च 2025 का है. उस दिन दोपहर करीब 2:05 बजे नंदलालपुर स्थित एलआईसी कार्यालय के सामने दो पक्षों के बीच विवाद और मारपीट की सूचना मिली थी. सूचना पर डायल-112 के एएसआई संतोष कुमार सिंह सिपाही दीपक कुमार के साथ मौके पर पहुंचे थे. दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत करा दिया था.

इसके बाद उसी शाम करीब 7:30 बजे गश्ती के दौरान दोनों पक्षों को दोबारा गाली-गलौज करते देखा गया. दोबारा संतोष कुमार सिंह एक पक्ष को समझाने के बाद दूसरे पक्ष के आंगन में पहुंचे. आरोप है कि वहां मौजूद आठों अभियुक्तों ने एकजुट होकर लोहे की रॉड, दबिया और लात-मुक्कों से उन पर हमला कर दिया था. वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे. पटना में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. सिपाही दीपक कुमार की सूचना पर मुंगेर के मुफस्सिल थाने में मामला दर्ज हुआ था.

यह भी पढ़ें- बिहार में बालू खनन को लेकर बड़ी खबर, नए सिरे से नीलामी पर भी अपडेट

अलग-अलग धारा में सुनाई गई सजा

इस केस में लोक अभियोजक संजय कुमार सिंह ने अदालत में अभियोजन पक्ष रखा. कोर्ट ने दोषी मानते हुए सभी आठ दोषियों को बीएनएस की धारा 103(1) के तहत आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

वहीं धारा 117(2) बीएनएस के तहत पांच वर्ष का कठोर कारावास और तीन हजार का जुर्माना लगाया गया. जुर्माना नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा होगी. धारा 118(2) बीएनएस के तहत 10 वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इसके अलावा अन्य तीन धाराओं में भी सभी दोषियों को सजा सुनाई गई है. अदालत के आदेश के अनुसार सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

यह भी पढ़ें- 'बाढ़ हर साली आती है, नई चीज नहीं', बिहार के हालात पर ललन सिंह