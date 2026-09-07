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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'बाढ़ हर साली आती है, नई चीज नहीं', बिहार के हालात पर ललन सिंह

'बाढ़ हर साली आती है, नई चीज नहीं', बिहार के हालात पर ललन सिंह

केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बिहार के मुंगेर पहुंचे थे. उन्होंने बिहार में बाढ़ को लेकर कहा कि इस बार गंगा का जलस्तर थोड़ा अधिक बढ़ा है. यह भी बताया कि 2016 में इससे भी ज्यादा स्थिति खराब थी.

Written By : मनीष कुमार, मुंगेर |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 07 Sep 2026 02:39 PM (IST)
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एक दिवसीय दौरे पर रविवार (06 सितंबर, 2026) को मुंगेर पहुंचे सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि बाढ़ हर साल आती है. नई चीज नहीं है. ललन सिंह नगर परिषद क्षेत्र में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनीं और समाधान का हरसंभव प्रयास करने का आश्वासन दिया.

पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि वह समय-समय पर जनता के बीच पहुंचे, उनकी समस्याओं को सुने और उसके समाधान का प्रयास करे. उन्होंने कहा कि वह इसी दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं.

बाढ़ पर दिया बेतुका बयान

इस दौरान बिहार में बाढ़ की स्थिति पर केंद्रीय मंत्री ने बेतुका बयान बयान दिया. कहा कि बाढ़ कोई नई चीज नहीं है, हर साल आती है. उन्होंने कहा कि इस बार गंगा का जलस्तर थोड़ा अधिक बढ़ा है, लेकिन वर्ष 2016 में इससे भी ज्यादा जलस्तर रहा था. 

यह भी पढ़ें- 'स्वतंत्र भारद्वाज को गुंडा बना दिया', भड़के चाचा ने कहा- 'उस लड़की…'

उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी के साथ बैठक कर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की जाएगी. बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सरकार क्या कदम उठा सकती है, इस पर अधिकारियों के साथ चर्चा कर आवश्यक सुझाव दिए जाएंगे.

दूसरी ओर ललन सिंह ने कहा कि मुंगेर और जमालपुर की सबसे प्रमुख समस्याओं में पेयजल की समस्या शामिल है. इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से बातचीत की थी. मुख्यमंत्री के निर्देश पर बुडको की टीम ने दोनों शहरों के प्रत्येक वार्ड में जाकर सर्वेक्षण किया और रिपोर्ट तैयार की. उन्होंने बताया कि मुंगेर शहर के लिए 177 करोड़ रुपये और जमालपुर शहर के लिए 102 करोड़ रुपये की पेयजल योजना स्वीकृत हो चुकी है. फिलहाल दोनों योजनाओं के लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही है.

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Published at : 07 Sep 2026 02:38 PM (IST)
Tags :
Flood Munger Lalan Singh BIHAR NEWS
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