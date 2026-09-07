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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में बालू खनन को लेकर बड़ी खबर, नए सिरे से नीलामी पर भी अपडेट

बिहार में बालू खनन को लेकर बड़ी खबर, नए सिरे से नीलामी पर भी अपडेट

बिहार में पत्थर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने 30 खनन ब्लॉक की निविदा प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. खनन मंत्री प्रमोद कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. पढ़िए बालू खनन पर क्या कुछ कहा है.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 07 Sep 2026 08:21 PM (IST)
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बिहार में बालू खनन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने सोमवार (07 सितंबर, 2026) को कहा कि राज्य में 15 अक्टूबर के बाद बालू खनन फिर शुरू किया जाएगा.

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि जिन बालू घाट की पांच वर्ष की अवधि पूरी हो चुकी है, उनकी नए सिरे से नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. पटना के विकास भवन सचिवालय स्थित विभागीय कक्ष में मंत्री प्रमोद कुमार संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे.

मंत्री ने कहा कि इसके लिए जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन (डीएसआर) तैयार किया जा रहा है. पटना, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, नवादा और जमुई समेत प्रमुख बालू उत्पादक जिलों में इसकी तैयारी चल रही है. उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 में अबतक विभाग ने 984 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह किया है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में प्राप्त 725 करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 36 प्रतिशत अधिक है.

पांच महीने में 36 प्रतिशत राजस्व की बढ़ोतरी

खनन मंत्री ने कहा कि सामान्यतः खनन राजस्व में सालाना 10 से 15 प्रतिशत की वृद्धि होती है, लेकिन महज पांच महीने में 36 प्रतिशत की बढ़ोतरी विभाग की बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने इसका श्रेय विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की सक्रियता तथा राजस्व संग्रह की बेहतर व्यवस्था को दिया. उन्होंने कहा कि राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी भी विभाग की प्राथमिकता है. अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है.

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उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष में अगस्त तक अवैध खनन के मामलों में 316 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 3,043 वाहन जब्त किए गए हैं. इसके मुकाबले 2025-26 में 233 गिरफ्तारियां हुई थीं तथा 2,425 वाहन जब्त किए गए थे.

पत्थर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने 30 खनन ब्लॉक की निविदा प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. इनमें नवादा के आठ, शेखपुरा के 11, औरंगाबाद के तीन, गया के सात और बांका का एक ब्लॉक शामिल है. मंत्री ने बताया कि नवादा के दो पत्थर ब्लॉक की निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि अन्य जिलों में प्रक्रिया जारी है.

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Published at : 07 Sep 2026 08:21 PM (IST)
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