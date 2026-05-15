मोकामा विधायक अनंत सिंह की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी? MP-MLA कोर्ट से बड़ा झटका

मोकामा विधायक अनंत सिंह (Mokama MLA Anant Singh) की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है. वायरल वीडियो और हथियार को लेकर गोपालगंज में उनके खिलाफ दर्ज मामले में शुक्रवार (15 मई, 2026) को जिला जज राजेंद्र पांडेय की एमपी-एमएलए कोर्ट में अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई. दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने किसी तरह की राहत देने से मना कर दिया. गिरफ्तारी पर भी रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार किया.

20 मई को अब होगी सुनवाई

इस मामले में कोर्ट की ओर से पुलिस से केस डायरी मांगी गई है. अब 20 मई को सुनवाई होगी. कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजेश पाठक ने पक्ष रखते हुए कहा कि वायरल वीडियो को देखने से स्पष्ट है कि विधायक अनंत सिंह का कोई दोष नहीं है. षड्यंत्र के तहत उन पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. वीडियो के साथ छेड़छाड़ भी की गई है. वीडियो में कहीं भी अश्लील मुजरा नहीं दिख रहा है.

यह सब बताते हुए कोर्ट से अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई. अभियोजन पक्ष से जिला लोक अभियोजक देव वंश गिरी उर्फ भानु गिरी ने कोर्ट को बताया कि मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमराव गांव में कुख्यात रहे गुड्डू राय के घर जनेऊ के कार्यक्रम में अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे. उनके साथ गायक गुंजन सिंह भी थे.

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प्रतिबंधित हथियार की आशंका

पुलिस के अनुसार 2 और 3 मई को सोशल मीडिया पर हथियार प्रदर्शन का वीडियो वायरल हुआ था. इसमें प्रतिबंधित हथियार होने की आशंका जताई गई है जिसकी जांच अभी पुलिस कर रही है. अभियोजन की तरफ से कोर्ट को यह भी बताया गया कि वायरल वीडियो को एफएसएल जांच के लिए भेजा जा रहा है, ताकि वीडियो और हथियारों की प्रामाणिकता की पुष्टि हो सके.

दोनों पक्षों को सुनने के बाद विधायक अनंत सिंह और गायक गुंजन सिंह को कोर्ट की ओर से किसी तरह की राहत नहीं मिली. जानकारी हो कि गोपालगंज के मीरगंज थाने में विधायक अनंत सिंह सहित 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

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