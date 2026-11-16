सीएम सम्राट का जन्मदिन: PM मोदी से CM योगी तक, बड़े नेताओं ने दी बधाई, क्या बोले दिग्गज?

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जन्मदिन पर देश के बड़े नेताओं ने बधाई दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं. सभी नेताओं ने उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की. साथ ही उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में बिहार विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा.

सम्राट चौधरी का जन्म 16 नवंबर 1968 को बिहार के मुंगेर में हुआ था. इस साल वह अपना 58वां जन्मदिन मना रहे हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुबह से ही उन्हें बधाई देने वालों का सिलसिला जारी रहा.

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PM मोदी ने की सम्राट चौधरी की तारीफ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. वे बिहार के अलग-अलग क्षेत्रों में विकास की गति तेज करने और लोगों का जीवन बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. प्रधानमंत्री ने उनके स्वस्थ और लंबे जीवन की कामना की.

My best wishes to Bihar’s Chief Minister, Shri Samrat Choudhary Ji on his birthday. He is making innumerable efforts to boost the growth trajectory of Bihar across various sectors and improve the lives of people. May he be blessed with a long and healthy life. @samrat4bjp — Narendra Modi (@narendramodi) November 16, 2026

ओम बिड़ला और मनोहर लाल ने दी शुभकामनाएं

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सम्राट चौधरी को जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने उनके स्वस्थ, सुदीर्घ और वैभवशाली जीवन की कामना की. केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने उन्हें कर्मठ और ऊर्जावान मुख्यमंत्री बताया. उन्होंने महादेव से उनके अच्छे स्वास्थ्य और सफल जीवन की प्रार्थना की.

योगी आदित्यनाथ ने माता जानकी से की प्रार्थना

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्राट चौधरी को जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने लिखा कि माता जानकी उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और यशपूर्ण जीवन प्रदान करें. उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी उन्हें शुभकामनाएं दीं. उन्होंने प्रभु श्रीराम से सम्राट चौधरी के स्वस्थ और लंबे जीवन की कामना की.

भजनलाल शर्मा और नायब सैनी ने भी दी बधाई

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सम्राट चौधरी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में बिहार विकास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी उन्हें बधाई दी. उन्होंने जनसेवा के लिए ऊर्जा और बिहार के विकास की कामना की.

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