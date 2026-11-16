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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसीएम सम्राट का जन्मदिन: PM मोदी से CM योगी तक, बड़े नेताओं ने दी बधाई, क्या बोले दिग्गज?

सीएम सम्राट का जन्मदिन: PM मोदी से CM योगी तक, बड़े नेताओं ने दी बधाई, क्या बोले दिग्गज?

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जन्मदिन पर PM नरेंद्र मोदी, ओम बिड़ला, योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने बधाई दी. सभी ने उनके स्वस्थ जीवन और बिहार के विकास की कामना की.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 16 Nov 2026 09:37 AM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जन्मदिन पर देश के बड़े नेताओं ने बधाई दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं. सभी नेताओं ने उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की. साथ ही उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में बिहार विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा.

सम्राट चौधरी का जन्म 16 नवंबर 1968 को बिहार के मुंगेर में हुआ था. इस साल वह अपना 58वां जन्मदिन मना रहे हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुबह से ही उन्हें बधाई देने वालों का सिलसिला जारी रहा.

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PM मोदी ने की सम्राट चौधरी की तारीफ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. वे बिहार के अलग-अलग क्षेत्रों में विकास की गति तेज करने और लोगों का जीवन बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. प्रधानमंत्री ने उनके स्वस्थ और लंबे जीवन की कामना की.

ओम बिड़ला और मनोहर लाल ने दी शुभकामनाएं

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सम्राट चौधरी को जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने उनके स्वस्थ, सुदीर्घ और वैभवशाली जीवन की कामना की. केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने उन्हें कर्मठ और ऊर्जावान मुख्यमंत्री बताया. उन्होंने महादेव से उनके अच्छे स्वास्थ्य और सफल जीवन की प्रार्थना की.

योगी आदित्यनाथ ने माता जानकी से की प्रार्थना

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्राट चौधरी को जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने लिखा कि माता जानकी उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और यशपूर्ण जीवन प्रदान करें. उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी उन्हें शुभकामनाएं दीं. उन्होंने प्रभु श्रीराम से सम्राट चौधरी के स्वस्थ और लंबे जीवन की कामना की.

भजनलाल शर्मा और नायब सैनी ने भी दी बधाई

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सम्राट चौधरी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में बिहार विकास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी उन्हें बधाई दी. उन्होंने जनसेवा के लिए ऊर्जा और बिहार के विकास की कामना की.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 16 Nov 2026 09:37 AM (IST)
Tags :
Samrat Chaudhary BIHAR NEWS
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