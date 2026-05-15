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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारPM मोदी की अपील का असर, सम्राट चौधरी पैदल गए मुख्यमंत्री सचिवालय, BJP बोली- 'जिस तरह के हालात…'

PM मोदी की अपील का असर, सम्राट चौधरी पैदल गए मुख्यमंत्री सचिवालय, BJP बोली- 'जिस तरह के हालात…'

Bihar CM Samrat Choudhary: बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि पूरी दुनिया में पेट्रोल-डीजल और गैस के दाम बढ़े हुए हैं. उस तुलना में भारत में अभी भी बहुत कम दाम है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 15 May 2026 11:20 AM (IST)
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संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने देशहित में कई अपील की है जिसका पालन शुरू हो गया है. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) शुक्रवार (15 मई, 2026) को पैदल ही अपने सरकार आवास (लोक सेवक आवास) से मुख्यमंत्री सचिवालय गए. आवास से मुख्यमंत्री सचिवालय की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है.

इसके पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपील भी कर चुके हैं कि मंत्री, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि बिना अतिरिक्त वाहन के सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाएं. राज्य की जनता से मेट्रो, बस, ऑटो या अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्रयोग पर जोर देने का आग्रह कर चुके हैं. 

(मुख्यमंत्री सचिवालय जाते सम्राट चौधरी)

'…तो हम इस संकट से निपट पाएंगे'

इन तमाम पहलों के बीच आज से पेट्रोल-डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है. बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी पर कहा, "जिस तरह के हालात पूरी दुनिया में हैं... पूरी दुनिया में पेट्रोल-डीजल और गैस के दाम बढ़े हुए हैं, उस तुलना में भारत में अभी भी बहुत कम दाम हैं... जनता पर कम से कम बोझ हो, इसके लिए सरकार जनता के साथ है. थोड़े दाम बढ़ाए गए हैं… जनता इसे समझती है… प्रधानमंत्री ने जो अपील की है, उसमें जनता सहयोग करेगी, तो हम इस संकट से निपट पाएंगे..." 

यह भी पढ़ें- पेट्रोल-डीजल का दाम बढ़ने के बाद पटना का ताजा रेट क्या है? रोहिणी आचार्य बोलीं- 'सवाल सिर्फ…'

विजय चौधरी बोले- मजबूरी में उठाया गया कदम

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी ने कहा, "सरकार ने इस कदम को अत्यंत मजबूरी के हालात में उठाया है. पूरी दुनिया में पेट्रोलियम पदार्थ का दाम बढ़ रहा है, इसके कारण पूरे विश्व में महंगाई का दर बढ़ रहा है और यह क्यों हो रहा है, यह सब जानते हैं. खाड़ी में युद्ध चल रहा है… यह अस्थायी स्थिति है और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ही युद्ध बंद होगा, तो स्थिति में सुधार हो जाएगा..."

यह भी पढ़ें- पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, 'मोदी जी खुद कह चुके हैं कि…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 15 May 2026 11:19 AM (IST)
Tags :
PM Modi Samrat Choudhary PM Modi Appeal BIHAR NEWS
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