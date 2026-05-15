PM मोदी की अपील का असर, सम्राट चौधरी पैदल गए मुख्यमंत्री सचिवालय, BJP बोली- 'जिस तरह के हालात…'

संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने देशहित में कई अपील की है जिसका पालन शुरू हो गया है. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) शुक्रवार (15 मई, 2026) को पैदल ही अपने सरकार आवास (लोक सेवक आवास) से मुख्यमंत्री सचिवालय गए. आवास से मुख्यमंत्री सचिवालय की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है.

इसके पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपील भी कर चुके हैं कि मंत्री, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि बिना अतिरिक्त वाहन के सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाएं. राज्य की जनता से मेट्रो, बस, ऑटो या अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्रयोग पर जोर देने का आग्रह कर चुके हैं.

(मुख्यमंत्री सचिवालय जाते सम्राट चौधरी)

'…तो हम इस संकट से निपट पाएंगे'

इन तमाम पहलों के बीच आज से पेट्रोल-डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है. बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी पर कहा, "जिस तरह के हालात पूरी दुनिया में हैं... पूरी दुनिया में पेट्रोल-डीजल और गैस के दाम बढ़े हुए हैं, उस तुलना में भारत में अभी भी बहुत कम दाम हैं... जनता पर कम से कम बोझ हो, इसके लिए सरकार जनता के साथ है. थोड़े दाम बढ़ाए गए हैं… जनता इसे समझती है… प्रधानमंत्री ने जो अपील की है, उसमें जनता सहयोग करेगी, तो हम इस संकट से निपट पाएंगे..."

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विजय चौधरी बोले- मजबूरी में उठाया गया कदम

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी ने कहा, "सरकार ने इस कदम को अत्यंत मजबूरी के हालात में उठाया है. पूरी दुनिया में पेट्रोलियम पदार्थ का दाम बढ़ रहा है, इसके कारण पूरे विश्व में महंगाई का दर बढ़ रहा है और यह क्यों हो रहा है, यह सब जानते हैं. खाड़ी में युद्ध चल रहा है… यह अस्थायी स्थिति है और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ही युद्ध बंद होगा, तो स्थिति में सुधार हो जाएगा..."

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