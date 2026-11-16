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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारकटिहार में छठ घाट से लौटते ही ताबड़तोड़ फायरिंग, युवक को सीने में लगी गोली

कटिहार में छठ घाट से लौटते ही ताबड़तोड़ फायरिंग, युवक को सीने में लगी गोली

कटिहार के चायटोला गांव में छठ के संध्या अर्घ्य के बाद तीन लोगों ने एक घर पर हमला किया. गोली लगने से 19 वर्षीय प्रीतम गंभीर हो गए. उन्हें पूर्णिया रेफर किया गया है.

Written By : निरंजन सिंह |  Updated at : 16 Nov 2026 12:00 PM (IST)
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बिहार के कटिहार जिले में छठ पूजा के संध्या अर्घ्य के बाद खूनी वारदात हुई. कुरसेला थाना क्षेत्र के चायटोला गांव में कुछ लोगों ने एक युवक के घर पर हमला कर दिया. इस दौरान 19 वर्षीय प्रीतम कुमार मंडल के सीने में गोली लग गई. उसे गंभीर हालत में बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया हायर सेंटर रेफर किया गया है. वहीं, मारपीट में हितलाल मंडल भी घायल हुआ है.

जानकारी के अनुसार, प्रीतम कुमार मंडल छठ घाट से लौटने के बाद घर पर बैठा था. तभी तीन लोग कथित तौर पर वहां पहुंचे और हमला कर दिया. हमलावरों ने घर में तोड़फोड़ की. परिवार के लोगों के साथ मारपीट भी की. इसी दौरान प्रीतम के सीने में गोली लग गई. हितलाल मंडल को लाठी-डंडे और रॉड से पीटा गया. आरोपियों ने घर के टीन के छप्पर पर तोड़ डाले.

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करीब 20 राउंड फायरिंग से गांव में दहशत

घटना के दौरान कथित तौर पर करीब 20 राउंड गोलियां चलाई गईं. गोलियों की आवाज सुनकर गांव में अफरा-तफरी मच गई. डर के कारण लोग अपने घरों में छिप गए. वारदात के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए. ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल है.

गंभीर हालत में प्रीतम पूर्णिया रेफर

सूचना मिलने पर कुरसेला थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुरसेला ले जाया गया. वहां प्राथमिक उपचार किया गया. मेडिकल ऑफिसर नफीस अख्तर के अनुसार, प्रीतम के सीने में गोली लगी थी. उसकी गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया रेफर किया गया. हितलाल मंडल का भी इलाज किया गया.

पुरानी रंजिश में हमले की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

घटना की जानकारी मिलने पर एसडीपीओ कटिहार-2 सुनील कुमार शर्मा भी मौके पर पहुंचे. पुलिस मामले की जांच कर रही है. घटना के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, हमले की वजह अभी साफ नहीं हुई है. पीड़ित पक्ष की महिला ने बताया कि हमलावरों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट की. परिवार के लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई. 

Published at : 16 Nov 2026 12:00 PM (IST)
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Katihar BIHAR NEWS
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