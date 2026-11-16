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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ महापर्व का समापन, घाट पहुंचीं रोहिणी-अक्षरा

बिहार में उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ महापर्व का समापन, घाट पहुंचीं रोहिणी-अक्षरा

बिहार में छठ महापर्व के आखिरी दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया गया. इसके साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत पूरा हुआ. सम्राट चौधरी, चिराग पासवान और रोहिणी आचार्य ने भी पूजा की.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 16 Nov 2026 10:34 AM (IST)
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बिहार में सोमवार, 16 नवंबर को लोक आस्था के महापर्व छठ का चौथा और आखिरी दिन मनाया गया. सुबह व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा-अर्चना की. इसके साथ ही 36 घंटे का निर्जला उपवास पूरा हो गया. बिहार में सबसे पहले किशनगंज में सुबह 5:57 बजे सूर्योदय हुआ. इसके बाद अलग-अलग जिलों में श्रद्धालुओं ने सूर्यदेव को अर्घ्य दिया.

प्रदेश में करीब डेढ़ करोड़ घरों में छठ पूजा हुई. सुबह चार बजे से ही 10 हजार से अधिक घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी थी. घाटों पर छठी मैया के गीत गूंजते रहे. कई जगहों पर रोशनी और फूलों से सजावट की गई. कुछ घाटों पर लेजर शो भी आयोजित हुआ. सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात रहीं.

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किशनगंज में सबसे पहले निकले सूर्यदेव

छठ के आखिरी दिन सुबह से ही घाटों पर व्रतियों और श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया. किशनगंज में सुबह 5:57 बजे सूर्योदय हुआ. इसके बाद लोगों ने उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया. पटना समेत दूसरे जिलों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाटों पर पहुंचे. परिवार के लोगों ने व्रतियों के साथ पूजा में हिस्सा लिया और छठी मैया से सुख-समृद्धि की कामना की.

CM सम्राट चौधरी से लेकर चिराग पासवान तक ने दिया अर्घ्य

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने गृह जिले मुंगेर में छठ घाट पहुंचे. उन्होंने पूजा में हिस्सा लिया. पटना में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पर भी छठ पूजा हुई. लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया. केंद्रीय मंत्री और लोजपा (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी परिवार के साथ उषा अर्घ्य अर्पित किया.

नितिन नवीन और अक्षरा सिंह ने दिया संदेश

नितिन नवीन ने भगवान भास्कर और छठी मैया को प्रणाम किया. उन्होंने कहा कि छठ के आशीर्वाद से चार दिनों का कठिन व्रत पूरा हुआ. उन्होंने देश और बिहार के लोगों की सुख-समृद्धि की कामना की. भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने कहा कि छठ ऐसा महापर्व है, जिसमें डूबते और उगते दोनों सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. उन्होंने युवाओं से अपनी परंपराओं से जुड़े रहने और छठ का महत्व जानने की अपील की.

पारण के साथ पूरा होगा छठ का अनुष्ठान

उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद अब व्रती पारण करेंगे. इसके साथ ही चार दिनों तक चलने वाला छठ महापर्व पूरा होगा. पारण के भोजन में चावल, दाल, सब्जी, साग, पापड़, चटनी, बड़ी और पकौड़ी बनाने की परंपरा है. इसके बाद परिवार के सभी सदस्य प्रसाद ग्रहण करेंगे. इस तरह श्रद्धा, नियम और आस्था का महापर्व संपन्न होगा.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 16 Nov 2026 10:34 AM (IST)
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Chhath Puja Patna BIHAR NEWS
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