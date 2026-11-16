बिहार में उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ महापर्व का समापन, घाट पहुंचीं रोहिणी-अक्षरा

बिहार में सोमवार, 16 नवंबर को लोक आस्था के महापर्व छठ का चौथा और आखिरी दिन मनाया गया. सुबह व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा-अर्चना की. इसके साथ ही 36 घंटे का निर्जला उपवास पूरा हो गया. बिहार में सबसे पहले किशनगंज में सुबह 5:57 बजे सूर्योदय हुआ. इसके बाद अलग-अलग जिलों में श्रद्धालुओं ने सूर्यदेव को अर्घ्य दिया.

प्रदेश में करीब डेढ़ करोड़ घरों में छठ पूजा हुई. सुबह चार बजे से ही 10 हजार से अधिक घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी थी. घाटों पर छठी मैया के गीत गूंजते रहे. कई जगहों पर रोशनी और फूलों से सजावट की गई. कुछ घाटों पर लेजर शो भी आयोजित हुआ. सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात रहीं.

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किशनगंज में सबसे पहले निकले सूर्यदेव

छठ के आखिरी दिन सुबह से ही घाटों पर व्रतियों और श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया. किशनगंज में सुबह 5:57 बजे सूर्योदय हुआ. इसके बाद लोगों ने उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया. पटना समेत दूसरे जिलों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाटों पर पहुंचे. परिवार के लोगों ने व्रतियों के साथ पूजा में हिस्सा लिया और छठी मैया से सुख-समृद्धि की कामना की.

#WATCH | पटना, बिहार | छठ महापर्व के चौथे व अंतिम दिन उषा अर्घ्य अर्पित करने दीघा स्थित मीनार घाट पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। https://t.co/z1vk827aZN — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 16, 2026

CM सम्राट चौधरी से लेकर चिराग पासवान तक ने दिया अर्घ्य

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने गृह जिले मुंगेर में छठ घाट पहुंचे. उन्होंने पूजा में हिस्सा लिया. पटना में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पर भी छठ पूजा हुई. लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया. केंद्रीय मंत्री और लोजपा (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी परिवार के साथ उषा अर्घ्य अर्पित किया.

नितिन नवीन और अक्षरा सिंह ने दिया संदेश

नितिन नवीन ने भगवान भास्कर और छठी मैया को प्रणाम किया. उन्होंने कहा कि छठ के आशीर्वाद से चार दिनों का कठिन व्रत पूरा हुआ. उन्होंने देश और बिहार के लोगों की सुख-समृद्धि की कामना की. भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने कहा कि छठ ऐसा महापर्व है, जिसमें डूबते और उगते दोनों सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. उन्होंने युवाओं से अपनी परंपराओं से जुड़े रहने और छठ का महत्व जानने की अपील की.

#WATCH | पटना, बिहार | भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने कहा, "छठ एकमात्र ऐसा महापर्व है जिसमें हम डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य देते हैं और उगते हुए सूर्य को भी। चार दिनों का ये महापर्व अब समापन की ओर है। हम थोड़े भावुक हैं क्योंकि हम पूरे साल इस पर्व की तैयारी करते रहते हैं...छठी मैया सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। युवाओं के संदेश है कि अपनी परंपराओं से जुड़े रहें। छठ पूजा के बारे में जानें, इसका महत्व जानें..." — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 16, 2026

पारण के साथ पूरा होगा छठ का अनुष्ठान

उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद अब व्रती पारण करेंगे. इसके साथ ही चार दिनों तक चलने वाला छठ महापर्व पूरा होगा. पारण के भोजन में चावल, दाल, सब्जी, साग, पापड़, चटनी, बड़ी और पकौड़ी बनाने की परंपरा है. इसके बाद परिवार के सभी सदस्य प्रसाद ग्रहण करेंगे. इस तरह श्रद्धा, नियम और आस्था का महापर्व संपन्न होगा.

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