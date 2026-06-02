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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराबड़ी देवी को मिले अल्टीमेटम पर जमा खान का बड़ा बयान, 'यह जरूर कहना चाहूंगा कि...'

राबड़ी देवी को मिले अल्टीमेटम पर जमा खान का बड़ा बयान, 'यह जरूर कहना चाहूंगा कि...'

Zama Khan on Rabri Devi Residence: जमा खान का कहना है कि कानून का पालन सभी को करना होगा, चाहे वो कोई भी हो. अगर कानून कहता है कि घर खाली कर देना चाहिए, तो आवास छोड़ना ही होगा.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 02 Jun 2026 12:05 PM (IST)
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बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के आवास को लेकर सियासत गर्म है. लालू यादव परिवार का मुख्य केंद्र रहे सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड को 15 दिन में खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है. हालांकि, लालू परिवार ऐसा करने के मूड में नहीं लग रहा. वहीं, RJD समेत अन्य विपक्षी दल भी इस अल्टीमेटम को लेकर सम्राट चौधरी सरकार पर हमलावर हैं. इस बीच बिहार के मंत्री जमा खान का बड़ा बयान आया है. 

जमा खान का कहना है, "मुझे बहुत जानकारी नहीं है. बस यह जानता हूं कि जो कानून कहता है वह करना चाहिए. हर चीज की एक कानूनी प्रक्रिया होती है. यह जरूर कहूंगा कि कानून के दायरे में रहकर काम होना चाहिए. अगर कानून कहता है कि घर खाली करना है तो कर देना चाहिए.'

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विपक्ष ने यह आरोप भी लगाया था कि नीतीश कुमार की सरकार के समय ऐसा नहीं होता था, जो अब हो रहा है. इसके जवाब में जमा खान ने कहा, "अगर कानूनी प्रक्रिया है तो किसी की भी सरकार हो, नियम तो मानने ही पड़ेंगे."

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
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Published at : 02 Jun 2026 12:05 PM (IST)
Tags :
Rabri Devi BIHAR NEWS
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