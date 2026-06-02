राबड़ी देवी को मिले अल्टीमेटम पर जमा खान का बड़ा बयान, 'यह जरूर कहना चाहूंगा कि...'

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के आवास को लेकर सियासत गर्म है. लालू यादव परिवार का मुख्य केंद्र रहे सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड को 15 दिन में खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है. हालांकि, लालू परिवार ऐसा करने के मूड में नहीं लग रहा. वहीं, RJD समेत अन्य विपक्षी दल भी इस अल्टीमेटम को लेकर सम्राट चौधरी सरकार पर हमलावर हैं. इस बीच बिहार के मंत्री जमा खान का बड़ा बयान आया है.

जमा खान का कहना है, "मुझे बहुत जानकारी नहीं है. बस यह जानता हूं कि जो कानून कहता है वह करना चाहिए. हर चीज की एक कानूनी प्रक्रिया होती है. यह जरूर कहूंगा कि कानून के दायरे में रहकर काम होना चाहिए. अगर कानून कहता है कि घर खाली करना है तो कर देना चाहिए.'

यह भी पढ़ें: ममता बनर्जी की TMC पर BJP के मंत्री का बड़ा बयान, 'भविष्य में राजनीति करनी है तो…'

विपक्ष ने यह आरोप भी लगाया था कि नीतीश कुमार की सरकार के समय ऐसा नहीं होता था, जो अब हो रहा है. इसके जवाब में जमा खान ने कहा, "अगर कानूनी प्रक्रिया है तो किसी की भी सरकार हो, नियम तो मानने ही पड़ेंगे."

VIDEO | Patna: RJD leaders’ warning over eviction notice on official facilities, Bihar Minister Md Zama Khan says, “Look, I do not have much information about this matter. What I do know is that whatever the law requires should be followed. There is a legal process, and I am not… pic.twitter.com/e8X9bADwFF — Press Trust of India (@PTI_News) June 2, 2026

यह भी पढ़ें: NEET पेपर लीक पर चर्चा से AAP सांसद संजय सिंह को ADM ने रोका तो भड़की RJD, 'आखिर सरकार को…'