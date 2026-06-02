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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपेपर लीक पर चर्चा से AAP सांसद संजय सिंह को ADM ने रोका तो भड़की RJD, 'आखिर सरकार को…'

पेपर लीक पर चर्चा से AAP सांसद संजय सिंह को ADM ने रोका तो भड़की RJD, 'आखिर सरकार को…'

AAP MP Sanjay Singh News: पेपर लीक पर चर्चा से रोकने को लेकर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह यूपी प्रशासन और वहां की पुलिस से सवाल किया है. सुधाकर सिंह ने सरकार को भी घेरा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 02 Jun 2026 12:13 PM (IST)
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आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह के साथ ए़डीएम की हुई नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बीते सोमवार (01 जून, 2026) को संजय सिंह पेपर लीक विषय पर प्रयागराज स्थित सर्किट हाउस में प्रतियोगी छात्रों के साथ संवाद करने पहुंचे थे. इसी दौरान प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए और चर्चा को रोकने लगे. इस पर अब आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह की प्रतिक्रिया आई है.

आज मंगलवार (02 जून, 2026) को सुधाकर सिंह ने आप सांसद संजय सिंह के वीडियो को अपने एक्स हैंडल से शेयर कर यूपी प्रशासन और वहां की पुलिस से सवाल किया है. सुधाकर सिंह ने सरकार को भी घेरा है. 

'इस चर्चा से सरकार को क्या परेशानी?'

सुधार सिंह ने पोस्ट में लिखा है, "राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी प्रयागराज के सर्किट हाउस में NEET पेपर लीक मामले पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश प्रशासन और पुलिस के अधिकारी उन्हें रोकने के लिए वहां पहुंच गए. सवाल यह है कि आखिर सरकार को इस चर्चा से क्या परेशानी है? देश के लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े गंभीर मामले पर संवाद और जवाबदेही से परहेज क्यों?"

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सुधाकर सिंह ने कहा, "NEET पेपर लीक ने छात्रों और अभिभावकों का भरोसा तोड़ा है. ऐसे में सच सामने लाने और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग को दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है?"

क्यों हुआ था विवाद?

सर्किट हाउस पहुंचे अधिकारियों का कहना था कि जो चर्चा हो रही है उसे तुरंत रोक दिया जाए. इस पर संजय सिंह भड़क गए और विवाद शुरू हो गया. उन्होंने अधिकारियों को जमकर खरी-खोटी सुनाई. कहा कि बंद कमरे में चल रही चर्चा के लिए कोई परमिशन नहीं ली जाती है. जिस परीक्षा पर हो रही चर्चा को आप रोकने के लिए आए हैं उसी परीक्षा को पास कर आप अधिकारी बने हैं. इस तरह और भी कुछ-कुछ बातें होती हैं.

यह भी पढ़ें- Bihar News: बिहार के सरकारी कर्मियों की अब नहीं चलेगी मनमानी, जारी हो गया ये आदेश, पढ़ें काम की खबर

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 02 Jun 2026 11:57 AM (IST)
Tags :
Sanjay Singh Sudhakar Singh Bihar News NEET Paper Leak
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