ममता बनर्जी की TMC पर BJP के मंत्री का बड़ा बयान, 'भविष्य में राजनीति करनी है तो…'

पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से लगातार वहां सियासी हलचल जारी है. हाल ही में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 100 से अधिक पार्षदों ने विभिन्न नगर पालिकाओं से सामूहिक इस्तीफा दिया है. इसके अलावा पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण टीएमसी नेतृत्व ने अपने 2 विधायकों (रितब्रता बनर्जी और संदीपन साहा) को निष्कासित कर दिया है. इन सबके बीच बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने मंगलवार (02 जून, 2026) को टीएमसी पर निशाना साधा.

रामकृपाल यादव ने एक सवाल के जवाब में कहा, "टीएमसी में जो लोग जीतकर चले गए वो समझ गए हैं कि अब पार्टी दोबारा नहीं आने वाली है. टीएमसी डूबती हुई नाव है… इसलिए वहां से लोग निकल रहे हैं… अपनी जान बचाने के लिए… क्योंकि भविष्य में राजनीति करनी है तो टीएमसी में कोई जगह नहीं बची है इसलिए वहां के सांसदों-विधायकों में विद्रोह मचा है…"

#WATCH | पटना: बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा, "TMC के लोग समझ गए हैं कि अब TMC दोबारा (सत्ता में) आने वाली नहीं है...इसलिए सब लोग पार्टी से निकल रहे हैं क्योंकि अगर भविष्य में राजनीति करनी है तो TMC में कोई जगह नहीं है..." pic.twitter.com/E0YkSVNHzM — ANI_HindiNews (@AHindinews) June 2, 2026

पाई-पाई का देना पड़ेगा हिसाब: रामकृपाल यादव

ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के माता-पिता जिस आवास में रहते हैं उसे अवैध निर्माण के मामले में सरकार की ओर से नोटिस जारी हुआ है. इस सवाल पर रामकृपाल यादव ने कहा, "अवैध तरीके से सरकार (जब टीएमसी थी) ने वहां न जाने कितनी प्रॉपर्टी बना ली… अभिषेक बनर्जी ने कितनी संपत्ति बनाई है मालूम है न? वहां के मुख्यमंत्री (शुभेंदु अधिकारी) सबका चिट्ठा खोल रहे थे… जितने टीएमसी के इर्द-गिर्द रहने वाले और जिनके आतंक का राज कायम हुआ था… उन लोगों को हिसाब देना पड़ेगा. पाई-पाई का हिसाब देना पड़ेगा... कोई नहीं बचेगा."

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दूसरी ओर बंगाल को लेकर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, "अगर सरकार के द्वारा कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसी निर्देश का पालन नहीं होता है तो बंगाल की सरकार प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई कर सकती है… ममता बनर्जी चाहे जो भी रोना रो रही हों, लेकिन पश्चिम बंगाल की जो दुर्गति उन्होंने की… पूरी जनता में जनता में आक्रोश और नाराजगी है… यह एक बड़ी वजह है कि उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं को जनता जगह-जगह पर खदेड़ रही है… जो नेता जनभावना का सम्मान नहीं करता है उसके लिए ऐसी कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं…"

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