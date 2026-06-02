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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारममता बनर्जी की TMC पर BJP के मंत्री का बड़ा बयान, 'भविष्य में राजनीति करनी है तो…'

ममता बनर्जी की TMC पर BJP के मंत्री का बड़ा बयान, 'भविष्य में राजनीति करनी है तो…'

Ramkripal Yadav News: बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव का कहना है कि टीएमसी में राजनीति के लिए कोई जगह नहीं बची है. उन्होंने कहा कि टीएमसी डूबती हुई नाव है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 02 Jun 2026 11:26 AM (IST)
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पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से लगातार वहां सियासी हलचल जारी है. हाल ही में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 100 से अधिक पार्षदों ने विभिन्न नगर पालिकाओं से सामूहिक इस्तीफा दिया है. इसके अलावा पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण टीएमसी नेतृत्व ने अपने 2 विधायकों (रितब्रता बनर्जी और संदीपन साहा) को निष्कासित कर दिया है. इन सबके बीच बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने मंगलवार (02 जून, 2026) को टीएमसी पर निशाना साधा.

रामकृपाल यादव ने एक सवाल के जवाब में कहा, "टीएमसी में जो लोग जीतकर चले गए वो समझ गए हैं कि अब पार्टी दोबारा नहीं आने वाली है. टीएमसी डूबती हुई नाव है… इसलिए वहां से लोग निकल रहे हैं… अपनी जान बचाने के लिए… क्योंकि भविष्य में राजनीति करनी है तो टीएमसी में कोई जगह नहीं बची है इसलिए वहां के सांसदों-विधायकों में विद्रोह मचा है…" 

पाई-पाई का देना पड़ेगा हिसाब: रामकृपाल यादव

ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के माता-पिता जिस आवास में रहते हैं उसे अवैध निर्माण के मामले में सरकार की ओर से नोटिस जारी हुआ है. इस सवाल पर रामकृपाल यादव ने कहा, "अवैध तरीके से सरकार (जब टीएमसी थी) ने वहां न जाने कितनी प्रॉपर्टी बना ली… अभिषेक बनर्जी ने कितनी संपत्ति बनाई है मालूम है न? वहां के मुख्यमंत्री (शुभेंदु अधिकारी) सबका चिट्ठा खोल रहे थे… जितने टीएमसी के इर्द-गिर्द रहने वाले और जिनके आतंक का राज कायम हुआ था… उन लोगों को हिसाब देना पड़ेगा. पाई-पाई का हिसाब देना पड़ेगा... कोई नहीं बचेगा." 

यह भी पढ़ें- Bihar News: बिहार के सरकारी कर्मियों की अब नहीं चलेगी मनमानी, जारी हो गया ये आदेश, पढ़ें काम की खबर 

दूसरी ओर बंगाल को लेकर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, "अगर सरकार के द्वारा कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसी निर्देश का पालन नहीं होता है तो बंगाल की सरकार प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई कर सकती है… ममता बनर्जी चाहे जो भी रोना रो रही हों, लेकिन पश्चिम बंगाल की जो दुर्गति उन्होंने की… पूरी जनता में जनता में आक्रोश और नाराजगी है… यह एक बड़ी वजह है कि उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं को जनता जगह-जगह पर खदेड़ रही है… जो नेता जनभावना का सम्मान नहीं करता है उसके लिए ऐसी कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं…"

यह भी पढ़ें- बिहार में मदरसों पर सख्त हुई सम्राट सरकार, अब जमीनी स्तर पर होगी अनुदान की जांच

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 02 Jun 2026 11:24 AM (IST)
Tags :
TMC Mamata Banerjee Ramkripal Yadav BJP BIHAR NEWS
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