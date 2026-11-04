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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअसम सरकार के बहुविवाह वाले फैसले पर JDU बोली- 'दशरथ ने 3 शादियां की थीं'

असम सरकार के बहुविवाह वाले फैसले पर JDU बोली- 'दशरथ ने 3 शादियां की थीं'

जेडीयू ने असम सरकार के बहुविवाह वाले फैसले पर कहा है कि लंबा-लंबा भाषण नहीं दें. पहले चीजों की समीक्षा होनी चाहिए. पहले काम करें, असम जल रहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 04 Nov 2026 12:26 PM (IST)
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असम सरकार ने कहा है कि बहुविवाह में शामिल पाए जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा. उन्हें भविष्य में भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी. इस पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ओर से बड़ा बयान आया है. जेडीयू इस फैसले से असहमत है. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने बुधवार (04 नवंबर, 2026) को इस पर टिप्पणी की.

असम सरकार के इस निर्णय पर जेडीयू नेता ने कहा, "अब वो किस कानून के तहत यह कानून बनाए हैं, यह तो वो जानें. ऐसा कोई प्रावधान तो है नहीं. हां, बहुविवाह का भी हमारे यहां परंपरा है. भगवान राम के पिता श्री दशरथ ने तीन शादियां की थीं, तो राम को भी आप हटा दीजिए. कौरव के पिता की कई शादियां हुई थीं, तो उसको भी आप हटा दीजिए, उसकी भी पूजा मत कीजिए, मंदिर हटा दीजिए." 

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उन्होंने आगे कहा, "...पहले तो चीजों की समीक्षा होनी चाहिए. पहले काम करें, असम जल रहा है... लंबा-लंबा भाषण नहीं दें. आए हैं बाहर से, तो ज्यादा प्याज खाने का काम न करें, काम करें."

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असम सरकार ने क्या फैसला लिया है?

एक लाइन की बात यही है कि असम के सरकारी कर्मचारी अब बहुविवाह नहीं कर सकेंगे. यानी एक से अधिक शादी नहीं करनी है. अगर किसी कर्मचारी ने ऐसा किया तो उनको सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा. यह बड़ा फैसला असम की सरकार ने लिया है.

दरअसल, हिमंता बिस्वा सरकार ने असम सेवा अनुशासन नियम, 1964 में संशोधन किया है. इसके अनुसार, अगर सरकारी कर्मचारी अगर एक से ज्यादा शादी करता है तो उस उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा. साथ ही आगे वह सरकारी नौकरी भी नहीं कर पाएगा.

सरकार ने अनुशासन नियम 7 में नया खंड 6 जोड़ दिया है. इतना ही नहीं ऐसे लोग राज्य सरकार की किसी कल्याणकारी योजना का लाभ भी नहीं उठा पाएंगे. यह नियम किसी एक धर्म तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सभी धर्मों के सरकारी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगा.

इस फैसले के बाद अब तमाम दलों की ओर से रिएक्शन आ रहे हैं. इसी क्रम में नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से भी पक्ष रखा गया है.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 04 Nov 2026 12:20 PM (IST)
Tags :
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