ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामुंबई में अतिक्रमण नहीं हटाने पर SC सख्त, कमिश्नर की सैलरी रोकी, CJI बोले-...तो जेल भेजेंगे

मुंबई में अतिक्रमण नहीं हटाने पर SC सख्त, कमिश्नर की सैलरी रोकी, CJI बोले-...तो जेल भेजेंगे

मुंबई में BEST के बस स्टैंड के लिए आरक्षित जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए BMC पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही कमिश्नर की सैलरी रोकने का आदेश दिया है.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 04 Nov 2026 11:27 AM (IST)
Preferred Sources

मुंबई में BEST के बस स्टैंड के लिए आरक्षित जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. अपने पहले के आदेशों का पालन नहीं करने पर कोर्ट ने BMC कमिश्नर को अवमानना का नोटिस जारी किया है. साथ ही, महाराष्ट्र सरकार और नगर निगम को निर्देश दिया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं होता, तब तक कमिश्नर और उनके निजी स्टाफ का मासिक वेतन जारी न किया जाए.

BMC ने कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए समय मांगते हुए एक आवेदन दाखिल किया था. उसे खारिज करते हुए कोर्ट ने BMC पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा है कि कमिश्नर ने कोर्ट के 13 नवंबर 2025 और 28 जुलाई 2026 के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना की है.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
टेक्सास में उलटफेर, 36 साल बाद डेमोक्रेट्स का गवर्नर, ट्रंप को करारा झटका
टेक्सास में उलटफेर, 36 साल बाद डेमोक्रेट्स का गवर्नर, ट्रंप को करारा झटका
इंडिया
ट्रंप की पार्टी हारी तो CJP ने लिए मजे, अभिजीत दीपके बोले- 'ज्ञानेश कुमार साथ होते तो...'
ट्रंप की पार्टी हारी तो CJP ने लिए मजे, अभिजीत दीपके बोले- 'ज्ञानेश कुमार साथ होते तो...'
इंडिया
पंजाब में AAP के लिए नई मुसीबत, राज्य की महिला विंग हेड और MLA के घर सुबह-सुबह पहुंची ED
पंजाब में AAP के लिए नई मुसीबत, राज्य की महिला विंग हेड और MLA के घर सुबह-सुबह पहुंची ED
इंडिया
असम में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया 5 लोगों के हत्याकांड का आरोपी, भागते हुए लगी गोली
असम में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया 5 लोगों के हत्याकांड का आरोपी, भागते हुए लगी गोली

क्या है मामला?

मामला मुंबई के बोरीवली में 5,800 वर्ग मीटर जमीन पर अतिक्रमण का है. इसमें 3,400 वर्ग मीटर जमीन BEST बस स्टैंड और प्रशासनिक भवन के लिए आरक्षित है. 13 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि BMC पराग कंस्ट्रक्शंस से जमीन का कब्जा ले और अतिक्रमण हटाए. साथ ही, वहां बस स्टैंड का निर्माण पूरा किया जाए.

28 जुलाई 2026 को मामले की दोबारा सुनवाई हुई. उस दिन कोर्ट ने BMC से 3 महीने में अतिक्रमण हटाने को कहा. आदेश का पालन नहीं होने पर अब कमिश्नर को अवमानना नोटिस जारी किया गया है.

BMC की दलील

सुनवाई के दौरान BMC के लिए पेश वरिष्ठ वकील आर पी भट्ट ने कहा कि अतिक्रमण करने वालों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं. उन लोगों को दो बार सुनवाई का मौका भी दिया गया है. अब उनके दस्तावेजों की जांच के बाद अंतिम आदेश पारित किया जाना बाकी है. उन्होंने यह भी बताया कि सिविल कोर्ट ने उन लोगों को सुनवाई का मौका दिए बिना बेदखल नहीं करने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने जताई हैरानी

इस पर बेंच के सदस्य जस्टिस जोयमाल्या बागची ने सवाल उठाया कि सुनवाई की प्रक्रिया में इतनी देरी क्यों हो रही है. BMC की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया था कि संबंधित अधिकारी को मराठी नहीं आती, इसलिए मराठी दस्तावेजों का अंग्रेजी में अनुवाद कराने में समय लग रहा है. जजों ने इस दलील पर हैरानी जताई.

'हफ्ता तो नहीं वसूल रहे?'

चीफ जस्टिस ने आशंका जताई कि कहीं नगर निगम के अधिकारी अतिक्रमणकारियों के साथ मिलीभगत तो नहीं कर रहे. उन्होंने सवाल किया कि क्या अधिकारी उनसे हफ्ता या हर महीने पैसे वसूल रहे हैं? उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि अधिकारी अतिक्रमणकारियों को संरक्षण दे रहे हैं और कोर्ट के आदेशों का पालन करने में जानबूझकर देरी कर रहे हैं.

'जरूरत लगी तो जेल भेजेंगे'

चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भाषा समझ नहीं आ रही है. अगर वह आदेशों का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें जेल भेजा जाएगा. BMC के वकील ने भरोसा दिलाने की कोशिश की कि निगम 30 दिनों के भीतर कार्रवाई पूरी कर लेगा, लेकिन कोर्ट ने एक दिन की भी अतिरिक्त मोहलत देने से इनकार कर दिया.

और पढ़ें

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
Read More
Published at : 04 Nov 2026 11:21 AM (IST)
Tags :
BMC Court News SUPREME COURT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
टेक्सास में उलटफेर, 36 साल बाद डेमोक्रेट्स का गवर्नर, ट्रंप को करारा झटका
टेक्सास में उलटफेर, 36 साल बाद डेमोक्रेट्स का गवर्नर, ट्रंप को करारा झटका
इंडिया
ट्रंप की पार्टी हारी तो CJP ने लिए मजे, अभिजीत दीपके बोले- 'ज्ञानेश कुमार साथ होते तो...'
ट्रंप की पार्टी हारी तो CJP ने लिए मजे, अभिजीत दीपके बोले- 'ज्ञानेश कुमार साथ होते तो...'
इंडिया
पंजाब में AAP के लिए नई मुसीबत, राज्य की महिला विंग हेड और MLA के घर सुबह-सुबह पहुंची ED
पंजाब में AAP के लिए नई मुसीबत, राज्य की महिला विंग हेड और MLA के घर सुबह-सुबह पहुंची ED
इंडिया
असम में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया 5 लोगों के हत्याकांड का आरोपी, भागते हुए लगी गोली
असम में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया 5 लोगों के हत्याकांड का आरोपी, भागते हुए लगी गोली
Advertisement

वीडियोज

Mount Everest Helicopter Crash: एवरेस्ट की गोद में मौत का मंजर | Nepal | Breaking News | ABP
Janhit with Chitra Tripathi: चारधाम में हेलीकॉप्टर सेवा क्यों जानलेवा ? | Uttarakhand Chopper Crash
Dhirendra Shastri Controversy News: राम-श्याम पर अब सियासत में भी बंटवारा! | Yogi | ABP News
Chaar Ki Chaal : बाबा बागेश्वर...अखिलेश को सता रहा डर? | Dhirendra Shastri | Akhilesh Yadav | ABP
Yeh Fitoor Tera:🤩Jeet ने कर दिया दिल का इज़हार! Saumya को कहा 'I Love You'! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
डेमोक्रेट्स 200 पार...US के दोनों सदनों में हारी ट्रंप की पार्टी, क्या है ताजा आंकड़ा?
डेमोक्रेट्स 200 पार...US के दोनों सदनों में हारी ट्रंप की पार्टी, क्या है ताजा आंकड़ा?
महाराष्ट्र
PM मोदी ने शरद पवार को किया फोन, कहा- 'हमें गाइड करते रहें'
PM मोदी ने शरद पवार को किया फोन, कहा- 'हमें गाइड करते रहें'
इंडिया
ट्रंप की पार्टी हारी तो CJP ने लिए मजे, अभिजीत दीपके बोले- 'ज्ञानेश कुमार साथ होते तो...'
ट्रंप की पार्टी हारी तो CJP ने लिए मजे, अभिजीत दीपके बोले- 'ज्ञानेश कुमार साथ होते तो...'
क्रिकेट
ऑकलैंड में भारतीय गेंदबाजों ने मचाया भौकाल, रोहित-कोहली की कमाल फील्डिंग, NZ 185 पर ढेर
ऑकलैंड में भारतीय गेंदबाजों ने मचाया भौकाल, रोहित-कोहली की कमाल फील्डिंग, NZ 185 पर ढेर
बॉलीवुड
Godzilla Minus Zero: 'रामायण' के डर से टली 'गॉडजिला माइनस जीरो'! भारत में अब इस दिन रिलीज होगी फिल्म
'रामायण' के डर से टली 'गॉडजिला माइनस जीरो'! भारत में अब इस दिन रिलीज होगी फिल्म
विश्व
US Election Winner List: अमेरिकी संसद में भारतवंशियों का डंका, पिया डांडिया समेत किसने दर्ज की जीत?
Winner List: अमेरिकी संसद में भारतवंशियों का डंका, पिया डांडिया समेत किसने दर्ज की जीत?
बिहार
अनंत सिंह बेटी की शादी के दिन कराएंगे प्रतियोगिता, जीतने वाले को देंगे थार
अनंत सिंह बेटी की शादी के दिन कराएंगे प्रतियोगिता, जीतने वाले को देंगे थार
Home Tips
Lemon Storage Tips: महीनों तक नहीं सूखेगा नींबू! नोट करें स्टोर करने के 5 आसान तरीके
महीनों तक नहीं सूखेगा नींबू! नोट करें स्टोर करने के 5 आसान तरीके
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget