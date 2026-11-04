मुंबई में अतिक्रमण नहीं हटाने पर SC सख्त, कमिश्नर की सैलरी रोकी, CJI बोले-...तो जेल भेजेंगे

मुंबई में BEST के बस स्टैंड के लिए आरक्षित जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. अपने पहले के आदेशों का पालन नहीं करने पर कोर्ट ने BMC कमिश्नर को अवमानना का नोटिस जारी किया है. साथ ही, महाराष्ट्र सरकार और नगर निगम को निर्देश दिया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं होता, तब तक कमिश्नर और उनके निजी स्टाफ का मासिक वेतन जारी न किया जाए.

BMC ने कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए समय मांगते हुए एक आवेदन दाखिल किया था. उसे खारिज करते हुए कोर्ट ने BMC पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा है कि कमिश्नर ने कोर्ट के 13 नवंबर 2025 और 28 जुलाई 2026 के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना की है.

क्या है मामला?

मामला मुंबई के बोरीवली में 5,800 वर्ग मीटर जमीन पर अतिक्रमण का है. इसमें 3,400 वर्ग मीटर जमीन BEST बस स्टैंड और प्रशासनिक भवन के लिए आरक्षित है. 13 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि BMC पराग कंस्ट्रक्शंस से जमीन का कब्जा ले और अतिक्रमण हटाए. साथ ही, वहां बस स्टैंड का निर्माण पूरा किया जाए.

28 जुलाई 2026 को मामले की दोबारा सुनवाई हुई. उस दिन कोर्ट ने BMC से 3 महीने में अतिक्रमण हटाने को कहा. आदेश का पालन नहीं होने पर अब कमिश्नर को अवमानना नोटिस जारी किया गया है.

BMC की दलील

सुनवाई के दौरान BMC के लिए पेश वरिष्ठ वकील आर पी भट्ट ने कहा कि अतिक्रमण करने वालों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं. उन लोगों को दो बार सुनवाई का मौका भी दिया गया है. अब उनके दस्तावेजों की जांच के बाद अंतिम आदेश पारित किया जाना बाकी है. उन्होंने यह भी बताया कि सिविल कोर्ट ने उन लोगों को सुनवाई का मौका दिए बिना बेदखल नहीं करने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने जताई हैरानी

इस पर बेंच के सदस्य जस्टिस जोयमाल्या बागची ने सवाल उठाया कि सुनवाई की प्रक्रिया में इतनी देरी क्यों हो रही है. BMC की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया था कि संबंधित अधिकारी को मराठी नहीं आती, इसलिए मराठी दस्तावेजों का अंग्रेजी में अनुवाद कराने में समय लग रहा है. जजों ने इस दलील पर हैरानी जताई.

'हफ्ता तो नहीं वसूल रहे?'

चीफ जस्टिस ने आशंका जताई कि कहीं नगर निगम के अधिकारी अतिक्रमणकारियों के साथ मिलीभगत तो नहीं कर रहे. उन्होंने सवाल किया कि क्या अधिकारी उनसे हफ्ता या हर महीने पैसे वसूल रहे हैं? उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि अधिकारी अतिक्रमणकारियों को संरक्षण दे रहे हैं और कोर्ट के आदेशों का पालन करने में जानबूझकर देरी कर रहे हैं.

'जरूरत लगी तो जेल भेजेंगे'

चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भाषा समझ नहीं आ रही है. अगर वह आदेशों का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें जेल भेजा जाएगा. BMC के वकील ने भरोसा दिलाने की कोशिश की कि निगम 30 दिनों के भीतर कार्रवाई पूरी कर लेगा, लेकिन कोर्ट ने एक दिन की भी अतिरिक्त मोहलत देने से इनकार कर दिया.