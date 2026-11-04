पूर्णिया में BJP की 'लोकतंत्र बचाओ' पदयात्रा आज, CM हिमंता सरमा दिखाएंगे दम

देशभर में विपक्ष के प्रदर्शनों के जवाब में बीजेपी अब जिला स्तर पर अभियान चला रही है. इसी कड़ी में बिहार के सीमांचल क्षेत्र में आज बुधवार (04 नवंबर) को 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा निकाली जाएगी. पूर्णिया में होने वाले इस कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा शामिल होंगे. बीजेपी ने इस आयोजन के जरिए विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की तैयारी की है.

पूर्णिया टाउन में करीब एक किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली जाएगी. इसकी शुरुआत रजनी चौक से होगी. यात्रा आरएन साव चौक तक पहुंचेगी. रजनी चौक पर हिमंता बिस्वा सरमा और बीजेपी के अन्य नेता सभा को संबोधित करेंगे. कार्यक्रम में एनडीए के कई मंत्री, विधायक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है.

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हिमंता बिस्वा सरमा करेंगे सभा को संबोधित

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा इस कार्यक्रम के लिए बिहार पहुंच रहे हैं. उनके साथ बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे. पार्टी ने सीमांचल में इस आयोजन को लेकर तैयारी की है. पदयात्रा में बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है.

भागलपुर और पटना में भी हो चुके हैं कार्यक्रम

बीजेपी ने इस अभियान को अलग-अलग राज्यों और जिलों में चलाने की रणनीति बनाई है. इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भागलपुर में पदयात्रा की थी. वहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और लोग शामिल हुए थे. इससे पहले पटना में भी अभियान के तहत पदयात्रा निकाली गई थी. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कारगिल चौक पर जनसभा की थी. इसके बाद वह पदयात्रा करते हुए जेपी गोलंबर तक पहुंचे थे.

बीजेपी का कहना है कि विपक्ष मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर भ्रम फैला रहा है. पार्टी इन मुद्दों पर जिला स्तर पर पदयात्रा कर जनता के बीच अपना पक्ष रखना चाहती है. बीजपेी का संदेश है कि विपक्ष के आरोपों से संवैधानिक संस्थाओं और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं. पदयात्रा के जरिए पार्टी इन आरोपों का जवाब देने की कोशिश करेगी.

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