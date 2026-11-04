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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM बनने के लिए टोना-टोटका कर रहे अखिलेश? केंद्रीय मंत्री का बड़ा आरोप

CM बनने के लिए टोना-टोटका कर रहे अखिलेश? केंद्रीय मंत्री का बड़ा आरोप

केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने अखिलेश यादव ने चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि इस तरह के टोने-टोटके करने से राजनीति नहीं चलती है. यूपी में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 04 Nov 2026 12:09 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के यूपी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान पर केंद्रीय मंत्री बी एल वर्मा ने निशाना साधा है. उन्होंने दावा किया कि अखिलेश यादव ने ऐसा इसलिए कहा कि यूपी में जिस तरह का माहौल है उससे साफ़ है कि वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे. बीएल वर्मा ने इसके साथ ही महिला आरक्षण बिल और पीएम मोदी को डिबेट का चैलेंज दिए जाने पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी. 

बीएल वर्मा ने अखिलेश यादव के चुनाव नहीं लड़ने पर प्रतिक्रिया देते हुए कार कि इस तरह के टोने टोटकों से राजनीति नहीं चलती है. उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल है उससे साफ लग रहा है आगे आने वाले लंबे समय तक उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिलने वाला है. 

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वहीं कांग्रेस सांसद के थप्पड़ मारने वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस का तो यही कल्चर है, राहुल गांधी खुद भी महिलाओं का सम्मान नहीं करते. महिला आरक्षण बिल को लागू नहीं होने दे रहे. ये सब हमारे देश की आधी आबादी भी देख रही है. राहुल गांधी के प्रधानमंत्री को डिबेट के लिए चैलेंज देने पर उन्होंने कहा कि वो तो अपने घर में संसद चला लेते हैं वही बहस भी कर लेते हैं. वहीं प्रधानमंत्री बन लेते हैं.  

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'मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे अखिलेश'

अखिलेश यादव के चुनाव नहीं लड़ने के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि ये सपा अध्यक्ष के मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे. यूपी में तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी. 

कार्यकर्ताओं के कहने पर लिया फैसला

सपा प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने अखिलेश यादव के फैसले को सर्वसम्मति से लिया फैसला बताया. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता चाहता है कि वो सीधे मुख्यमंत्री बनें और ये हम सब लोगों की चर्चा के बाद ही प्वाइंट निकला है. हर कार्यकर्ता चाहता है कि आप पूरे चुनाव को बारीक नज़र से देखे. चुनाव बड़ा है. 403 सीटों पर 80 जिलों में चुनाव होना है. किसी भी प्रकार की कोई कोताही न हो, कोई लापरवाही न हो इसलिए सर्वसम्मति से ये फैसला है और हम इसका स्वागत करते हैं. 

बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को वाराणसी में ऐलान किया था कि वो 2027 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि पहले भी वो सीधा मुख्यमंत्री बने थे और यह शुभ है. इसलिए इस बार भी सीधा सांसद से वह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. 

Published at : 04 Nov 2026 12:09 PM (IST)
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