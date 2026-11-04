सिर्फ 130 की रफ्तार से NZ को घुटनों पर ला दिया, टीम इंडिया को मिला गेम चेंजर

भारतीय टीम 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों के मद्देनजर युवा गेंदबाजों को मौका दे रही है. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में मोहम्मद सिराज को नजरअंदाज कर टीम मैनेजमेंट ने गुरनूर बराड़, अंशुल कंबोज और आकिब नबी के कम अनुभवी गेंदबाजी अटैक का चयन किया था. मैनेजमेंट का यह फैसला एकदम सटीक साबित हुआ है, खासतौर पर अंशुल कंबोज ने कीवी बैटिंग की धज्जियां उधेड़कर रख दीं.

ऑकलैंड के ईडन पार्क पर अर्शदीप सिंह भारतीय टीम के पेस अटैक को लीड कर रहे थे. मगर सबसे ज्यादा प्रभावित अंशुल कंबोज ने किया, जिनकी औसत स्पीड 128-130 बताई जाती है. इसके बावजूद उन्होंने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को ना केवल रन बनाने से रोका बल्कि विकेट भी चटकाए.

10 ओवर में दो मेडन, 2 विकेट भी लिए

हरियाणा से आने वाले अंशुल कंबोज आमतौर पर 125-135 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं. मगर उनकी टप्पे पर जबरदस्त पकड़ है और गेंद को दोनों तरफ स्विंग भी करवाते हैं. अंशुल ने पहले वनडे मैच में 10 ओवर फेंके, जिनमें उन्होंने दो मेडन भी किए. उन्होंने केवल 22 रन दिए और दो बल्लेबाजों को आउट भी किया.

अंशुल इतने प्रभावी साबित हो रहे थे कि कप्तान शुभमन गिल ने पारी में 33वें ओवर तक अंशुल के सारे ओवर खत्म करवा दिए थे. अंशुल ने इससे पहले सिर्फ एक वनडे मैच खेला था, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ उस मुकाबले में अंशुल बहुत महंगे साबित हुए थे. लेकिन न्यूजीलैंड जाते ही अंशुल ने अपने गेंदबाजी कौशल से दुनिया को हिला डाला है.

वर्ल्ड कप की दावेदारी

न्यूजीलैंड का यह दौरा वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है. न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका की कंडीशंस में कुछ समानताएं दिखती हैं, इसलिए टीम मैनेजमेंट को जितने प्रयोग करने हैं, यहीं पर कर लेने चाहिए. अगर अंशुल कंबोज न्यूजीलैंड की परिस्थितियों का फायदा उठा रहे हैं, तो जरूर उन्हें वर्ल्ड कप टीम में जगह का दावेदार माना जाना चाहिए.

भारतीय गेंदबाजों का कहर

अर्शदीप सिंह ने न्यूजीलैंड को शुरुआती झटके दिए थे, जिसके बाद कीवी बल्लेबाज संभल ही नहीं पाए. अर्शदीप ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए. हालांकि उन्होंने 10 ओवरों में 70 रन भी लुटा दिए. इस बीच अंशुल कंबोज ने लगातार कीवी बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा और 10 ओवरों में सिर्फ 22 रन देकर दो विकेट लिए. गुरनूर बराड़ ने भी तीन विकेट लिए.

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