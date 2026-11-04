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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराहुल गांधी के चैलेंज पर BJP ने पूछ दिया ये सवाल, जवाब देंगे कांग्रेस नेता?

राहुल गांधी के चैलेंज पर BJP ने पूछ दिया ये सवाल, जवाब देंगे कांग्रेस नेता?

राहुल गांधी के डिबेट वाले चैलेंज पर बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने कहा कि पार्टी के छोटे-मोटे कार्यकर्ता ही बहस में पीछे कर देंगे. रामकृपाल ने राहुल गांधी को कायर कहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 04 Nov 2026 11:13 AM (IST)
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को डिबेट की चुनौती दी है. इस पर लगातार सियासी गलियारों से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने भी इस पर अब रिएक्शन दिया है. बुधवार (04 नवंबर, 2026) को उन्होंने बयान देते हुए राहुल गांधी को कायर बताया. 

रामकृपाल यादव ने सवाल पूछते हुए कहा, "बहस करने का स्थान जब संसद है तो वहां तो बहस नहीं करे हैं. उन्हें वहां बहस करना चाहिए... आप सड़क पर बहस करेंगे और क्या आप उस बहस में टिकेंगे?"

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उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री तो बहुत ऊंची चीज हैं, उन्होंने दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाया है; उनके छोटे-मोटे कार्यकर्ता ही बहस में पीछे कर देंगे."

'आने वाले दिनों में कांग्रेस का नाम नहीं रहेगा'

बीजेपी नेता ने कहा, "राहुल गांधी आप क्या बात करते हैं… आप चुनौती मत दीजिए. अभी आपको कांग्रेस की और दुर्गति करनी है क्या? आपके नेतृत्व में कांग्रेस की जो स्थिति हुई है, आने वाले दिनों में कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा."

दूसरी ओर पंजाब में कांग्रेस की रैली पर उन्होंने कहा, "वो करें रैली… उन्होंने अभी रामलीला मैदान में भी तो रैली किया था. वहां 25 हजार आदमी भी था? रामलीला मैदान भरा हुआ था? वो करें रैली."

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राहुल गांधी ने क्या कहा है?

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को बहस के लिए चुनौती दी है. बीते मंगलवार को राहुल गांधी ने फिर से पीएम मोदी के लिए कहा, "24 घंटे हो गए, मैंने चैलेंज दिया है… आप कहते हो कि opposition देशद्रोही है. किसी भी स्टेज पे आप जगह चुनिए, डिबेट कीजिए मेरे साथ… देशद्रोही कौन है? विदेशी फोर्सेस का कनेक्शन किसका है? और किस प्रकार का कनेक्शन है? जल्दी से जल्दी कीजिए, डरिए मत." 

डिबेट को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि मीडिया होगी, देश के युवा होंगे, टेबल होगी, एक साइड आप बैठेंगे एक वो खुद बैठेंगे. प्रधानमंत्री को कहा कि आप जिसे चाहें जज बना सकते हैं. तंज कसा कि मोहन भागवत को बैठा दें. राहुल गांधी के इस चैलेंज पर सियासत तेज हो गई है.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 04 Nov 2026 11:13 AM (IST)
Tags :
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