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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभोजपुर में मां-बेटे की निर्मम हत्या, हथौड़े से कूचा... चाकू से काटा, गांव में सनसनी

भोजपुर में मां-बेटे की निर्मम हत्या, हथौड़े से कूचा... चाकू से काटा, गांव में सनसनी

भोजपुर के तेंदुनी गांव में 55 वर्षीय रामवती कुंवर और उनके 30 वर्षीय बेटे सुनील की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. पुलिस और FSL टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. हत्या का कारण पता नहीं चला है.

Written By : विशाल कुमार |  Updated at : 04 Nov 2026 10:40 AM (IST)
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बिहार के भोजपुर जिले में मंगलवार (3 नवंबर 2026) की रात दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई. जगदीशपुर थाना क्षेत्र के तेंदुनी गांव में मां और बेटे की धारदार हथियार और हथौड़े से मारकर हत्या कर दी गई. महिला का गला आगे की तरफ से काटा गया, जबकि बेटे की गर्दन के पीछे गहरा जख्म मिला है. उसके शरीर पर कई जगह चोट और कटने के निशान भी पाए गए हैं. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

मृतकों की पहचान तेंदुनी गांव के वार्ड नंबर-7 निवासी रामवती कुंवर (55) और उनके बेटे सुनील कुमार (22) के रूप में हुई है. रामवती, स्वर्गीय विश्वामित्र सिंह की पत्नी थीं. वारदात के बाद गांव और आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई.

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बेटे के शरीर पर कई जगह मिले जख्म

घटनास्थल पर मिले निशानों के अनुसार, रामवती की गर्दन के आगे की तरफ धारदार हथियार से गहरा वार किया गया था. वहीं, सुनील की गर्दन के पिछले हिस्से पर गंभीर चोट थी. उसके सीने, पेट के बाएं हिस्से, बाएं हाथ की कलाई, हथेली और अंगूठे पर भी जख्म मिले हैं. सिर के आगे और पीछे भी चोट के निशान पाए गए हैं. पुलिस के मुताबिक, दोनों पर बेरहमी से हमला किया गया.

जमीन विवाद का हो सकता है मामला

मृतक परिवार के पास करीब चार से पांच बीघा जमीन है. जमीन के बंटवारे और हिस्सेदारी को लेकर बड़े बेटे दिनेश कुमार और छोटे बेटे सुनील कुमार के बीच अक्सर विवाद होता रहता था. बताया जा रहा है कि मां रामवती कुंवर छोटे बेटे सुनील का समर्थन करती थीं. पुलिस इस पारिवारिक विवाद को दोहरे हत्याकांड की मुख्य वजह मानकर जांच कर रही है. हालांकि, हत्या के वास्तविक कारणों का खुलासा पुलिस अनुसंधान पूरा होने के बाद ही हो सकेगा.

डीएसपी और थानाध्यक्ष ने मौके पर की जांच

दोहरे हत्याकांड की सूचना पर जगदीशपुर डीएसपी रवि कुमार और थानाध्यक्ष आशीष कुमार साह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे. अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से जानकारी ली. साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया. डीएसपी ने बताया कि पारिवारिक विवाद की बात सामने आ रही है. मृतक के बड़े भाई दिनेश कुमार और भाभी शांति पर से पूछताछ की जा रही है. हथौड़ा बरामद हुआ है. दिनेश के घर में ब्लड धोने का प्रूफ मिला है. अन्य लोगों के शामिल होने की भी जानकारी आ रही है. 

पोस्टमार्टम में धारदार हथियार से हमले की पुष्टि

दोनों शवों का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अशोक कुमार के अनुसार, महिला और युवक की गर्दन पर गहरे कटने के जख्म मिले हैं. महिला की गर्दन के आगे और युवक की गर्दन के पीछे गंभीर चोट थी. सुनील के सीने और पेट पर भी धारदार हथियार से वार के निशान पाए गए. शरीर के अन्य हिस्सों पर भी कई चोटें थीं.

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Published at : 04 Nov 2026 10:36 AM (IST)
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