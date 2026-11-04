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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराहुल गांधी को JDU की सलाह, राजीव रंजन बोले- चुनौती स्वीकार करें

राहुल गांधी को JDU की सलाह, राजीव रंजन बोले- चुनौती स्वीकार करें

जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने राहुल गांधी से संसद के विशेष सत्र में बहस की चुनौती स्वीकार करने को कहा है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इस चुनौती पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 04 Nov 2026 11:24 AM (IST)
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जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को संसद का विशेष सत्र बुलाकर बहस करने की चुनौती दी है. राहुल गांधी को यह चुनौती स्वीकार करनी चाहिए.

राजीव रंजन ने कहा कि बहस के जरिए राहुल को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के नेताओं और गठबंधन के विचारों को समझने का मौका मिलेगा. उन्होंने देश में हो रहे आंदोलनों और लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर भी कांग्रेस नेता पर सवाल उठाए.

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राजीव रंजन ने कहा कि अमित शाह ने राहुल गांधी को संसद के विशेष सत्र में आकर बहस करने की चुनौती दी है. राहुल गांधी को NDA के किसी भी नेता के साथ बहस करनी चाहिए. इससे उन्हें गठबंधन और राष्ट्र को लेकर उसके दृष्टिकोण की जानकारी मिलेगी. उन्होंने कहा कि संसद में बहस लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है. इसलिए राहुल गांधी को इस चुनौती पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए.

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हिंसात्मक आंदोलनों से प्रेरित होने का लगाया आरोप

जेडीयू प्रवक्ता ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वह दुनिया के कई देशों में चल रहे हिंसात्मक आंदोलनों से प्रेरित दिखाई देते हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुकूल नहीं हैं. राजीव रंजन ने कहा कि देश में लोगों ने कभी अराजकता को स्वीकार नहीं किया है. संसदीय लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को इसकी मर्यादा और दायरे का सम्मान करना चाहिए.

CRPF की उपलब्धियों का किया जिक्र

राजीव रंजन ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के काम और उपलब्धियों की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देश में असाधारण कार्यों के लिए इस बल का गठन किया गया था. इसके बाद CRPF ने कई मोर्चों पर सफलता हासिल की है. उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में इस बल के कई जवानों ने देश के लिए शहादत दी है. उनके बलिदान को पूरा देश नमन करता है.

तकनीक और रणनीति में बदलाव को बताया अहम

राजीव रंजन ने कहा कि इस साल तकनीक में बदलाव, रणनीति में सुधार और देश के हालात में आए बदलाव का असर दिखा है. उन्होंने कहा कि इस बार CRPF को किसी जवान की क्षति नहीं उठानी पड़ी. उन्होंने बल के शौर्य और पराक्रम की सराहना करते हुए कहा कि देश आज भी CRPF के जवानों के योगदान को नमन करता है. राजीव रंजन ने कहा कि जवानों की सुरक्षा और सफल अभियानों में तकनीक और बेहतर रणनीति की अहम भूमिका रही है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 04 Nov 2026 11:24 AM (IST)
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