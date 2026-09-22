बिहार में GM के 4 ठिकानों पर EOU की रेड, 3.12 करोड़ का केस

बिहार की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने भवन निर्माण विभाग के तकनीकी सेल के महाप्रबंधक कमलेश कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई की है. EOU की टीम मंगलवार सुबह से कमलेश कुमार से जुड़े चार ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर रही है. कार्रवाई वैशाली स्थित पैतृक आवास, पटना के आवास, एक निजी भवन और महाप्रबंधक के सरकारी कार्यालय में चल रही है.

EOU के मुताबिक, जांच में कमलेश कुमार के पास ज्ञात आय के स्रोतों की तुलना में 103.30 फीसदी अधिक संपत्ति पाए जाने का मामला सामने आया है. जांच के अनुसार कथित तौर पर 3 करोड़ 12 लाख 51 हजार रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है. इसी आधार पर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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वैशाली से पटना तक चार ठिकानों पर छापा

EOU की टीमें वैशाली जिले के जंदाहा थाना क्षेत्र स्थित सर्वोदय मैदान, जंदाहा के पैतृक आवास पर तलाशी ले रही हैं. इसके अलावा पटना के श्रीकृष्णापुरी थाना क्षेत्र के मनमोहन अपार्टमेंट स्थित फ्लैट और राजीव नगर के रोड नंबर 25-सी स्थित मेघा बिल्डिंग में भी कार्रवाई जारी है. भवन निर्माण विभाग के महाप्रबंधक कार्यालय को भी तलाशी के दायरे में रखा गया है.

विशेष अदालत के आदेश के बाद कार्रवाई

आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों के अनुसार, 21 सितंबर को कमलेश कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद आर्थिक अपराध इकाई के विशेष न्यायालय, निगरानी, पटना से तलाशी का आदेश प्राप्त किया गया. डीएसपी स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में अलग-अलग टीमों को छापेमारी में लगाया गया है.

तलाशी पूरी होने के बाद सामने आएगी तस्वीर

EOU के अनुसार, मामले में पहले शुरुआती जांच की गई थी. जांच के दौरान कथित तौर पर आय और संपत्ति के बीच बड़ा अंतर सामने आया. फिलहाल चारों ठिकानों पर दस्तावेज, संपत्ति से जुड़े कागजात और अन्य संभावित साक्ष्यों की तलाश की जा रही है. अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी की कार्रवाई पूरी होने के बाद ही बरामदगी और अन्य विवरणों की जानकारी सामने आएगी.

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