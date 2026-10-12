बिहारः बाढ़ पीड़ितों के खाते में पहुंचे 7-7 हजार रुपये, CM सम्राट ने जारी किए 112 करोड़

बिहार में बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार (12 अक्टूबर) को 112.14 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी की. इसके तहत 1.60 लाख परिवारों के बैंक खातों में 7-7 हजार रुपये अनुग्रह अनुदान के रूप में डीबीटी के जरिए भेजे गए. मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को दोबारा सर्वे कराने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोई भी पात्र बाढ़ पीड़ित परिवार सहायता से वंचित न रहे.

मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान यह राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की गई. इससे पहले 15 सितंबर को 8.27 लाख बाढ़ प्रभावित परिवारों को 7-7 हजार रुपये की सहायता दी गई थी. सरकार अब अलग-अलग चरणों में शेष प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है.

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55 लाख की आबादी बाढ़ से हुई प्रभावित

पिछले दिनों गंगा, गंडक, कोसी, बागमती और बलान नदियों में आई बाढ़ से बिहार में करीब 55 लाख की आबादी प्रभावित हुई थी. भागलपुर और नवगछिया में अब भी बाढ़ और गंगा नदी के कटाव से लोगों की मुश्किलें बनी हुई हैं. कई जगह मकानों के नदी में समा जाने से परिवारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है.

14 अक्टूबर को किसानों को मिलेगी कृषि इनपुट राशि

मुख्यमंत्री ने बताया कि 14 अक्टूबर को किसानों के लिए कृषि इनपुट अनुदान की राशि जारी की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाढ़ से फसलों और अन्य संसाधनों को हुए नुकसान के आधार पर पात्र किसानों तक सहायता पहुंचाई जाए. सरकार का लक्ष्य प्रभावित परिवारों और किसानों को जल्द आर्थिक राहत देना है.

दीपावली से पहले सड़क-बिजली बहाल करने का निर्देश

सम्राट चौधरी ने जिलाधिकारियों को दीपावली से पहले बाढ़ प्रभावित इलाकों में सड़क, बिजली और दूसरी बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि त्योहार पर घर लौटने वाले लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान पर विचार करने की बात भी कही और अधिकारियों से राहत कार्यों की निगरानी करने को कहा.

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