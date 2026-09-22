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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'गुंडों के हाथ में है बिहार की सत्ता', जमुई कांड पर भड़के संजय राउत

'गुंडों के हाथ में है बिहार की सत्ता', जमुई कांड पर भड़के संजय राउत

जमुई में नाबालिग लड़की के साथ बदसलूकी मामले में संजय राउत ने सम्राट चौधरी और अमित शाह को घेरा है. उनका कहना है कि यह इतना जघन्य कांड है कि बिहार सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 22 Sep 2026 01:31 PM (IST)
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बिहार के जमुई में नाबालिग लड़की के साथ हुए जघन्य कांड ने हर राज्य का सियासी पारा हाई कर दिया है. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब महाराष्ट्र के नेताओं के भी निशाने पर हैं. उद्धव ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बिहार सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला है. संजय राउत का कहना है कि सम्राट चौधरी की सरकार गुंडों की सरकार है.

इतना ही नहीं, संजय राउत ने आगे कहा, "बिहार में जोड़ों के साथ जिस तरह छेड़छाड़ की गई है, उस पर क्या कहना चाहिए? सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए. बिहार में गुंडों की सरकार है." वहीं, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर जुबानी हमला बोलते हुए संजय राउत ने कहा, "गुंडों के हाथ में सत्ता सौंपना अमित शाह का एक नशा है. राज्य में गुंडों की फौज खड़ी करना और उन्हें सत्ता में लाना अमित शाह का बहुत बड़ा षड्यंत्र है. बिहार की स्थिति जाकर देखिए."

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'केवल लालू के समय में नहीं था जंगलराज'

उद्धव गुट के सांसद ने कहा कि लोग आज भी यही कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में जंगलराज था, लेकिन अभी तो ‘महागुंडाराज’ चल रहा है. वह भी सरकार प्रायोजित और सम्राट चौधरी प्रायोजित है. बीजेपी की यही स्थिति है.

मोदी सरकार से सवाल, 'क्या हुआ तेरा वादा?'

वहीं, संजय राउत ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और कहा, "मोदी सरकार का ही कोई नियंत्रण नहीं है. कांग्रेस ने कहा है, ‘क्या हुआ तेरा वादा?’ तो हां, क्या हुआ तेरा वादा? हम पिछले 12 वर्षों से यही पूछ रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने कौन-सा वादा पूरा किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश और देश की जनता से जितने आश्वासन और वचन दिए थे, उनमें से एक भी पूरा नहीं किया."

इसके अलावा, संजय राउत ने आगे कहा कि अभी तेल भी नहीं है, तेल के दीये जलाए जा रहे हैं. आखिर यह कैसी सरकार है? प्रधानमंत्री मोदी अब जल्द ही जाने वाले हैं. देखिए, उनके जाने का समय अब आ गया है.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 22 Sep 2026 01:28 PM (IST)
Tags :
संजय राउत Maharashtra News Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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