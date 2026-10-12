बर्थडे बॉय रिंकू सिंह पर प्रिया सरोज ने लुटाया प्यार, खास अंदाज में किया विश

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह आज यानी 12 अक्टूबर (सोमवार) को अपना 29वां जन्मदिन मना रहे हैं. इसी मौके पर रिंकू की मंगेतर और उत्तर प्रदेश की मछलीशहर लोकसभा सीट से सांसद प्रिया सरोज ने उन्हें बेहद ही खास अंदाज में बधाई दी है. प्रिया ने सोशल मीडिया पर अपनी और रिंकू की एक तस्वीर शेयर की. तस्वीर में दोनों मंदिर के बाहर खड़े नजर आ रहे हैं.

बता दें कि रिंकू इन दिनों उत्तर प्रदेश के लिए 2026-27 रणजी ट्रॉफी में खेल रहे हैं. बिहार के खिलाफ खेले जा रहे मुकाबले की पहली पारी में उत्तर प्रदेश के लिए बल्लेबाजी करते हुए रिंकू ने 168 गेंदों में 8 चौके और 3 छक्कों की मदद से 112 रन बनाए. रिंकू इससे पहले दलीप ट्रॉफी में नजर आए थे. वहीं उन्होंने टीम इंडिया के लिए पिछली सीरीज जिम्बाब्वे दौरे पर खेली थी.

रिंकू सिंह के बर्थडे पर प्रिया सरोज का विश

प्रिया ने अपनी रिंकू की तस्वीर को कैप्शन देते हुए लिखा, "हैप्पी बर्थडे RK (रिंकू सिंह). मैं कामना करती हूं कि जिंदगी आपको सभी खुशियां, प्यार और सफलता दे जिसके आप हकदार हैं. आपके पास हमेशा मुस्कुराने की वजह हो और आपके सभी सपने सच हों. आपके लिए, हमारे लिए और जिंदगी भर बनने वाली खूबसूरत यादों के लिए शुभकामनाएं."

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रिंकू सिंह का अंतर्राष्ट्रीय करियर

रिंकू भारतीय क्रिकेट टीम के लिए व्हाइट बॉल यानी सीमित ओवर क्रिकेट खेलते हैं. अब तक रेड बॉल क्रिकेट यानी टेस्ट में उनका डेब्यू नहीं हुआ है. गौर करने वाली बात यह है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी रिंकू मुख्यत: टी20 क्रिकेट खेलते हैं. अब तक बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 2 वनडे और 48 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल लिए हैं. वनडे की 2 पारियों में रिंकू ने 134.14 के स्ट्राइक रेट से 55 रन बनाए हैं. इसमें उनका हाई स्कोर 38 रनों का रहा. बाकी टी20 इंटरनेशनल की 35 पारियों में रिंकू ने 36.94 की औसत और 156.34 स्ट्राइक रेट से 702 रन स्कोर कर लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं, जिसमें हाई स्कोर 69* रनों का रहा.

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