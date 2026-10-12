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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'घबरा गई PM-HM की जोड़ी', जंतर मंतर को प्रोटेस्ट साइट से हटाने पर भड़की कांग्रेस

'घबरा गई PM-HM की जोड़ी', जंतर मंतर को प्रोटेस्ट साइट से हटाने पर भड़की कांग्रेस

जयराम रमेश ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है. उन्होंने मोदी-शाह पर प्रदर्शनों को कुचलने का आरोप लगाया है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 12 Oct 2026 04:03 PM (IST)
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केंद्रीय गृह मंत्रालय के सोमवार (12 अक्टूबर, 2026) को जंतर-मंतर को आधिकारिक प्रदर्शन स्थल की लिस्ट से हटाने के आदेश पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है. साथ ही, उनके ऊपर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को कुचलने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि MHA के इस फैसले से साफ पता चलता है कि पीएम और गृह मंत्री की जोड़ी किस हद तक घबराई हुई है.

दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को दिल्ली में धरना-प्रदर्शन करने की जगहों को लेकर नया आदेश जारी किया है. नए आदेश के तहत अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच स्थित जंतर-मंतर को आधिकारिक प्रदर्शन स्थल की लिस्ट से हटा दिया गया है. जिसे लेकर विपक्षी कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार पर हमला कर रही है.

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X पोस्ट में क्या बोले कांग्रेस नेता?

कांग्रेस के संचार विभाग के महासचिव और सांसद जयराम रमेश ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है. उन्होंने अपने पोस्ट में कहा, ‘ऐतिहासिक जंतर-मंतर अब वह जगह नहीं रहेगा, जहां हमारे लोकतंत्र को हर दिन नई ताकत मिलती थी. यह इस बात का साफ संकेत है कि PM-HM की जोड़ी किस हद तक घबराई हुई है.’ 

उन्होंने कहा, ‘यह षड्यंत्रकारी जोड़ी चारों तरफ से घिर चुकी है और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि इन्होंने शांतिपूर्ण जन प्रदर्शनों को कितनी बेरहमी से कुचला है. इनके लिए डेमोक्रेसी अब डेमोकुर्सी में बदल गया है.’ 

चरणजीत चन्नी और गौरव गोगोई की तीखी टिप्पणी

वहीं, कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा, ‘आज इन्होंने जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से बाहर निकाल दिया है. अब आहिस्ता-आहिस्ता ये बोलेंगे कि आप दिल्ली में नहीं आ सकते, जैसे कि ये दिल्ली उनके बाप की है.’ 

जबकि लोकसभा में विपक्ष के उपनेता और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, ‘भारतीय जनता पार्टी (BJP) डरी हुई है. उन्हें पता चल रहा है कि उनका सिंहासन अब ज्यादा दिन तक उनके पास नहीं रहेगा.’

अब लोग दिल्ली में कहां कर पाएंगे प्रदर्शन?

गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आधिकारिक आदेश के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब विरोध प्रदर्शनों के आयोजन के लिए तीन वैकल्पिक स्थानों को निर्धारित किया गया है, जिनमे रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली के CBD मैदान को शामिल किया गया है. वहीं, नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर को आधिकारिक प्रदर्शन स्थल की सूची से अब बाहर कर दिया गया है. 

यह भी पढ़ेंः जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट से हटा तो भड़की CJP, सौरव दास बोले- 'लिखकर ले लीजिए कि...'

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 12 Oct 2026 04:03 PM (IST)
Tags :
Jairam Ramesh Jantar Mantar PM Modi CONGRESS AMIT SHAH
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