'घबरा गई PM-HM की जोड़ी', जंतर मंतर को प्रोटेस्ट साइट से हटाने पर भड़की कांग्रेस

केंद्रीय गृह मंत्रालय के सोमवार (12 अक्टूबर, 2026) को जंतर-मंतर को आधिकारिक प्रदर्शन स्थल की लिस्ट से हटाने के आदेश पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है. साथ ही, उनके ऊपर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को कुचलने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि MHA के इस फैसले से साफ पता चलता है कि पीएम और गृह मंत्री की जोड़ी किस हद तक घबराई हुई है.

दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को दिल्ली में धरना-प्रदर्शन करने की जगहों को लेकर नया आदेश जारी किया है. नए आदेश के तहत अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच स्थित जंतर-मंतर को आधिकारिक प्रदर्शन स्थल की लिस्ट से हटा दिया गया है. जिसे लेकर विपक्षी कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार पर हमला कर रही है.

X पोस्ट में क्या बोले कांग्रेस नेता?

कांग्रेस के संचार विभाग के महासचिव और सांसद जयराम रमेश ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है. उन्होंने अपने पोस्ट में कहा, ‘ऐतिहासिक जंतर-मंतर अब वह जगह नहीं रहेगा, जहां हमारे लोकतंत्र को हर दिन नई ताकत मिलती थी. यह इस बात का साफ संकेत है कि PM-HM की जोड़ी किस हद तक घबराई हुई है.’

ऐतिहासिक जंतर-मंतर अब वह जगह नहीं रहेगा, जहां हमारे लोकतंत्र को हर दिन नई ताकत मिलती थी। यह इस बात का साफ संकेत है कि PM-HM की जोड़ी किस हद तक घबराई हुई है। यह षड्यंत्रकारी जोड़ी चारों तरफ से घिर चुकी है और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि इन्होंने शांतिपूर्ण जन प्रदर्शनों को कितनी बेरहमी से कुचला है। इनके लिए डेमोक्रेसी अब डेमोकुर्सी में बदल गया है। — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 12, 2026

उन्होंने कहा, ‘यह षड्यंत्रकारी जोड़ी चारों तरफ से घिर चुकी है और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि इन्होंने शांतिपूर्ण जन प्रदर्शनों को कितनी बेरहमी से कुचला है. इनके लिए डेमोक्रेसी अब डेमोकुर्सी में बदल गया है.’

चरणजीत चन्नी और गौरव गोगोई की तीखी टिप्पणी

वहीं, कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा, ‘आज इन्होंने जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से बाहर निकाल दिया है. अब आहिस्ता-आहिस्ता ये बोलेंगे कि आप दिल्ली में नहीं आ सकते, जैसे कि ये दिल्ली उनके बाप की है.’

VIDEO | Jantar Mantar denotified: "After sometime they will say don't enter Delhi, as if it belongs to BJP," says Cong's Charanjit Singh Channi on Delhi Police barring protests in Central Delhi. https://t.co/q0ClhHWE3Z — Press Trust of India (@PTI_News) October 12, 2026

जबकि लोकसभा में विपक्ष के उपनेता और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, ‘भारतीय जनता पार्टी (BJP) डरी हुई है. उन्हें पता चल रहा है कि उनका सिंहासन अब ज्यादा दिन तक उनके पास नहीं रहेगा.’

अब लोग दिल्ली में कहां कर पाएंगे प्रदर्शन?

गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आधिकारिक आदेश के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब विरोध प्रदर्शनों के आयोजन के लिए तीन वैकल्पिक स्थानों को निर्धारित किया गया है, जिनमे रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली के CBD मैदान को शामिल किया गया है. वहीं, नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर को आधिकारिक प्रदर्शन स्थल की सूची से अब बाहर कर दिया गया है.

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