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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'EC बीजेपी की कठपुतली, लोकतंत्र कुचला जा रहा, हम चुप कैसे बैठें', भड़के तेजस्वी यादव

'EC बीजेपी की कठपुतली, लोकतंत्र कुचला जा रहा, हम चुप कैसे बैठें', भड़के तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव ने INDIA गठबंधन के प्रदर्शन के बीच चुनाव आयोग पर भाजपा की कठपुतली होने और वोट चोरी के आरोप लगाए. उन्होंने निष्पक्ष चुनाव, लोकतंत्र और संविधान बचाने की मांग की.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 12 Oct 2026 04:19 PM (IST)
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बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने INDIA गठबंधन के प्रदर्शन को लेकर चुनाव आयोग और केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग पूरी तरह बीजेपी की कठपुतली बन गया है और देश में वोट चोरी कराकर फर्जी चुनाव कराया गया. तेजस्वी ने कहा कि लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, ऐसे में विपक्ष चुप बैठकर सब कुछ नहीं देख सकता. उन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराने और लोकतंत्र व संविधान को बचाने की जरूरत पर जोर दिया.

तेजस्वी ने कहा कि SIR के खिलाफ पहली लड़ाई विपक्ष ने बिहार से शुरू की थी. उस समय भी विपक्ष का आरोप था कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है. उन्होंने दावा किया कि अब कई बातें सामने आ रही हैं, जिनसे चुनाव प्रक्रिया को लेकर विपक्ष की आशंकाएं और मजबूत हुई हैं.

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'वोट चोरी कराकर फर्जी चुनाव कराया'

तेजस्वी ने आरोप लगाया कि चुनाव में वोट की चोरी कराई गई और फर्जी चुनाव कराया गया. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए निष्पक्ष चुनाव जरूरी हैं. विपक्ष का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी हो और जनता के मताधिकार का सम्मान किया जाए.

दिल्ली में सुरक्षाकर्मियों के साथ RSS के गुंडे लगाने का आरोप

INDIA गठबंधन के प्रदर्शन के दौरान तेजस्वी यादव ने दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया कि सुरक्षाकर्मियों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के गुंडों को लगाया गया है. उनके इस बयान से राजनीतिक विवाद और बढ़ने के आसार हैं.

'निष्पक्ष चुनाव हो, संविधान और लोकतंत्र बचे'

तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए और लोकतंत्र व संविधान की रक्षा की जानी चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि जब लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो विपक्ष शांत कैसे बैठ सकता हैय तेजस्वी ने दावा किया कि सत्ता पक्ष के लोग अब बचने वाले नहीं हैं और वे ज्यादा दिनों तक टिकने वाले नहीं हैं.

यह भी पढ़ें- बिहार MLC चुनाव: NDA के लिए अग्नि परीक्षा, महागठबंधन में मतभेद, क्या होगा?

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 12 Oct 2026 04:18 PM (IST)
Tags :
Delhi News Patna News BIHAR NEWS
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