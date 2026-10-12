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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारप्रशांत किशोर की 'पोल खोलने' की धमकी पर नीरज कुमार का जवाब, बोले- 'मेरी कुंडली...'

प्रशांत किशोर की 'पोल खोलने' की धमकी पर नीरज कुमार का जवाब, बोले- 'मेरी कुंडली...'

बिहार MLC चुनाव से पहले JDU के नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर की पोल खोलने की धमकी पर कहा कि उनकी कुंडली सार्वजनिक है. उन्होंने आरोपों को खारिज कर नीतियों के आधार पर वोट मांगने की बात कही.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 12 Oct 2026 05:25 PM (IST)
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बिहार में विधान परिषद की 8 सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड (JDU) के विधान पार्षद नीरज कुमार और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. प्रशांत किशोर की ओर से पोल खोलने की चेतावनी पर नीरज कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि उनकी कुंडली सार्वजनिक है. उन्होंने कहा कि चुनाव में व्यक्तिगत आरोप लगाने के बजाय नीतियों के आधार पर वोट मांगना चाहिए.

पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से JDU के प्रत्याशी नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर के आरोपों पर जवाब देते हुए अपनी संपत्ति और पारिवारिक जानकारी का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि टाल में उनके हिस्से में 10 बीघा जमीन है और मोकामा स्थित घर में चार कमरे हैं. उनके मुताबिक, उनके बारे में ऐसी कोई बात नहीं है, जिसे छिपाने की जरूरत हो.

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कागजात देने के आरोप पर क्या बोले नीरज?

प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि नीरज कुमार ने पिछले डेढ़ साल में JDU नेताओं से जुड़ी जानकारी और कागजात उन्हें दिए थे. उन्होंने चेतावनी दी थी कि नीरज कुमार ने आगे बयान दिया तो वह उनके कथित कामों का कच्चा-चिट्ठा सार्वजनिक कर देंगे. इस पर नीरज कुमार ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि चुनाव में नीतियों के आधार पर बात होनी चाहिए.

प्रशांत किशोर ने नीरज को बताया था जल्द बेरोजगार होने वाला

प्रशांत किशोर ने कहा था कि नीरज कुमार अब कुछ ही दिनों के लिए विधान पार्षद रह गए हैं. उन्होंने दावा किया कि पटना के शिक्षक और स्नातक मतदाता NDA उम्मीदवारों को हराने का मन बना चुके हैं. पीके ने बांकीपुर में भाजपा के पुराने राजनीतिक गढ़ में बदलाव का उदाहरण देते हुए विधान परिषद चुनाव में भी बदलाव की उम्मीद जताई थी.

जीत को लेकर आश्वस्त दिखे JDU नेता

नीरज कुमार ने अपनी जीत को लेकर भरोसा जताया. उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों के लोग उनके साथ हैं. इससे पहले भी उन्होंने प्रशांत किशोर को भाषा की मर्यादा बनाए रखने की नसीहत दी थी. दोनों नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप ऐसे समय बढ़े हैं, जब बिहार में विधान परिषद की आठ सीटों के लिए चुनावी सरगर्मी तेज है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 12 Oct 2026 05:22 PM (IST)
Tags :
Bihar MLC Election PATNA NEWS BIHAR NEWS MLC Election 2026
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