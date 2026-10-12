प्रशांत किशोर की 'पोल खोलने' की धमकी पर नीरज कुमार का जवाब, बोले- 'मेरी कुंडली...'

बिहार में विधान परिषद की 8 सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड (JDU) के विधान पार्षद नीरज कुमार और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. प्रशांत किशोर की ओर से पोल खोलने की चेतावनी पर नीरज कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि उनकी कुंडली सार्वजनिक है. उन्होंने कहा कि चुनाव में व्यक्तिगत आरोप लगाने के बजाय नीतियों के आधार पर वोट मांगना चाहिए.

पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से JDU के प्रत्याशी नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर के आरोपों पर जवाब देते हुए अपनी संपत्ति और पारिवारिक जानकारी का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि टाल में उनके हिस्से में 10 बीघा जमीन है और मोकामा स्थित घर में चार कमरे हैं. उनके मुताबिक, उनके बारे में ऐसी कोई बात नहीं है, जिसे छिपाने की जरूरत हो.

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कागजात देने के आरोप पर क्या बोले नीरज?

प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि नीरज कुमार ने पिछले डेढ़ साल में JDU नेताओं से जुड़ी जानकारी और कागजात उन्हें दिए थे. उन्होंने चेतावनी दी थी कि नीरज कुमार ने आगे बयान दिया तो वह उनके कथित कामों का कच्चा-चिट्ठा सार्वजनिक कर देंगे. इस पर नीरज कुमार ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि चुनाव में नीतियों के आधार पर बात होनी चाहिए.

प्रशांत किशोर ने नीरज को बताया था जल्द बेरोजगार होने वाला

प्रशांत किशोर ने कहा था कि नीरज कुमार अब कुछ ही दिनों के लिए विधान पार्षद रह गए हैं. उन्होंने दावा किया कि पटना के शिक्षक और स्नातक मतदाता NDA उम्मीदवारों को हराने का मन बना चुके हैं. पीके ने बांकीपुर में भाजपा के पुराने राजनीतिक गढ़ में बदलाव का उदाहरण देते हुए विधान परिषद चुनाव में भी बदलाव की उम्मीद जताई थी.

जीत को लेकर आश्वस्त दिखे JDU नेता

नीरज कुमार ने अपनी जीत को लेकर भरोसा जताया. उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों के लोग उनके साथ हैं. इससे पहले भी उन्होंने प्रशांत किशोर को भाषा की मर्यादा बनाए रखने की नसीहत दी थी. दोनों नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप ऐसे समय बढ़े हैं, जब बिहार में विधान परिषद की आठ सीटों के लिए चुनावी सरगर्मी तेज है.

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