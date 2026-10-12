अनुराग ठाकुर की चुनौती, ‘वोट चोरी’ के आरोपों के सबूत पेश करें राहुल गांधी

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है. उन्होंने राहुल गांधी पर चुनाव आयोग और न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठाकर देश की संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया है. ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी को केवल आरोप लगाने के बजाय अपने दावों के समर्थन में सबूत पेश करने चाहिए.

अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक विवादों का मंच नहीं बनाना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अपने आरोपों के समर्थन में ठोस सबूत नहीं दे रहे हैं. ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी को कानून और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस खुद को नियमों से ऊपर मानकर चलती है.

कांग्रेस के इतिहास का भी किया जिक्र

बीजेपी नेता ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पार्टी के पुराने राजनीतिक इतिहास का जिक्र किया. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पहले भी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाती रही है और अब बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रही है.ठाकुर ने 1989 के चुनाव का जिक्र करते हुए राजीव गांधी और राजमोहन गांधी के बीच मुकाबले की बात भी उठाई. उन्होंने कांग्रेस पर बूथ कब्जाने के आरोप लगाए. हालांकि, ये आरोप उनके राजनीतिक बयान का हिस्सा हैं और इन्हें स्वतंत्र रूप से साबित तथ्य नहीं माना जाना चाहिए.

‘लोकतंत्र में विपक्ष की भी जवाबदेही’

अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र में सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन लगाए गए आरोपों के लिए प्रमाण देना भी जरूरी है. उन्होंने राहुल गांधी से आरोपों की राजनीति बंद करने और तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखने की अपील की. उन्होंने आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौर में संवैधानिक संस्थाओं ने लोकतंत्र की रक्षा में भूमिका निभाई थी. ठाकुर ने कांग्रेस पर संविधान और लोकतंत्र को लेकर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप भी लगाया.