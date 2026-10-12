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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअनुराग ठाकुर की चुनौती, ‘वोट चोरी’ के आरोपों के सबूत पेश करें राहुल गांधी

अनुराग ठाकुर की चुनौती, ‘वोट चोरी’ के आरोपों के सबूत पेश करें राहुल गांधी

अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर चुनाव आयोग और न्यायिक व्यवस्था को लेकर लगाए जा रहे आरोपों के बीच निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि आरोपों के साथ सबूत भी पेश किए जाने चाहिए.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 12 Oct 2026 04:51 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है. उन्होंने राहुल गांधी पर चुनाव आयोग और न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठाकर देश की संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया है. ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी को केवल आरोप लगाने के बजाय अपने दावों के समर्थन में सबूत पेश करने चाहिए.

अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक विवादों का मंच नहीं बनाना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अपने आरोपों के समर्थन में ठोस सबूत नहीं दे रहे हैं. ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी को कानून और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस खुद को नियमों से ऊपर मानकर चलती है.

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कांग्रेस के इतिहास का भी किया जिक्र

बीजेपी नेता ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पार्टी के पुराने राजनीतिक इतिहास का जिक्र किया. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पहले भी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाती रही है और अब बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रही है.ठाकुर ने 1989 के चुनाव का जिक्र करते हुए राजीव गांधी और राजमोहन गांधी के बीच मुकाबले की बात भी उठाई. उन्होंने कांग्रेस पर बूथ कब्जाने के आरोप लगाए. हालांकि, ये आरोप उनके राजनीतिक बयान का हिस्सा हैं और इन्हें स्वतंत्र रूप से साबित तथ्य नहीं माना जाना चाहिए.

‘लोकतंत्र में विपक्ष की भी जवाबदेही’

अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र में सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन लगाए गए आरोपों के लिए प्रमाण देना भी जरूरी है. उन्होंने राहुल गांधी से आरोपों की राजनीति बंद करने और तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखने की अपील की. उन्होंने आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौर में संवैधानिक संस्थाओं ने लोकतंत्र की रक्षा में भूमिका निभाई थी. ठाकुर ने कांग्रेस पर संविधान और लोकतंत्र को लेकर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप भी लगाया.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 12 Oct 2026 04:18 PM (IST)
Tags :
Anurag Thakur Rahul Gandhi BJP Breaking News Abp News
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