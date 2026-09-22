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जमुई कांड के मुख्य आरोपी का पुलिस ने किया एनकाउंटर, दौड़ाकर मारी गोली

Jamui Encounter: जमुई कांड के मुख्य आरोपी नंदन के पैर में गोली मारी गई है. घटना के बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एक दूसरे आरोपी हरेराम यादव का पैर टूटा है.

Written By : शशांक कुमार, विद्याव्रत कवि कुमार सिंह |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 22 Sep 2026 01:36 PM (IST)
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जमुई कांड के मुख्य आरोपी नंदन का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है. खबर है कि भागने के क्रम में पुलिस ने उसे दौड़ाकर गोली मारी है. घटना के बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

बिहार के जमुई में 10वीं की नाबालिग छात्रा के साथ हुई बदसलूकी मामले में यह बड़ी कार्रवाई की गई है. इससे पहले तीन आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा था जो नाबालिग हैं.

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इस बीच फरार नंदन यादव और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई. इस कांड में शामिल पांच आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है. अब आगे की कार्रवाई की जा रही है.

नंदन को लेकर कहा जा रहा है कि जिस जगह की घटना है यानी मड़वा पहाड़ वहीं वह छुपा हुआ था. जब पुलिस ने घेराबंदी की और पकड़ने का प्रयास किया तो वह भागने लगा. इसी दौरान मुठभेड़ हो गई और नंदन के बाएं पैर में गोली लग गई.

कौन है मुख्य आरोपी?

बताया जा रहा है कि जमुई का जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें जिस शख्स ने भगवा गमछा से अपने मुंह को छुपाया था वही नंदन है. वही लड़की को गोद में उठाकर दौड़ता दिखा था. हालांकि अभी पुलिस इस पर कुछ बोलने से बच रही है. जमुई के जिलाधिकारी नवीन कुमार का कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी जाएगी.

एक आरोपी का टूटा पैर

इस मामले में नंदन के अलावा एक दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम हरेराम यादव बताया जा रहा है. उसे भी इलाज के लिए पुलिस सदर अस्पताल लेकर पहुंची. हरेराम का पैर टूटा है. उसे गोली लगी है या नहीं यह स्पष्ट नहीं हुआ है. नंदन और हरेराम यादव दोनों बालिग बताए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें- जमुई 'हैवानियत' मामले पर CJP का बड़ा बयान, 'इस सरकार के लिए…'

बीजेपी की आई प्रतिक्रिया

दूसरी ओर एनकाउंटर मामले पर अब बीजेपी की ओर से बयान आया है. बिहार बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि जमुई कांड का मुख्य आरोपी नंदन यादव पुलिस की हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था. उसी दौरान मुठभेड़ में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी. इस केस के सभी आरोपियों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं.

उन्होंने कहा कि बहुत जल्द सारे आरोपी कानून की गिरफ्त में होंगे. ऐसे जानवरों के लिए सभ्य समाज में जगह नहीं है. स्पष्ट है कि बिहार में रहना है तो अपराध छोड़ दो नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो.

क्या है पूरा मामला?

बिहार के जमुई के मड़वा पहाड़ की पूरी घटना है. 19 सितंबर को एक किशोरी और उसका साथी दोस्त घूमने के लिए गए थे. लौटते समय शाम में आसपास के लफंगों ने उन्हें रोक लिया और दुर्व्यवहार करने लगे. लड़की के साथ बैड टच किया गया. बाद में दोनों किसी तरह मौके से निकले. इसके बाद 20 सितंबर से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस तक बात पहुंची.

इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया. आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने बिहार के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को पत्र लिखकर मामले में तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने और सभी आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था.

यह भी पढ़ें- 'जमुई के आरोपियों का एनकाउंटर हो', RJD ने कहा- जवाब दें सम्राट चौधरी

Published at : 22 Sep 2026 12:35 PM (IST)
Tags :
Jamui BIHAR NEWS
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