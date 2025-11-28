पार्टी स्थापना दिवस पर चिराग पासवान बोले, 'नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमने चुना लड़ा, अगले...'

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी पार्टी एलजेपी(रामविलास) के 25वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम को ऑडियो कॉल के जरिए संबोधित किया. तबीयत खराब होने की वजह से चिराग कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके. पार्टी नेता अरुण भारती ने कहा कि उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और एयरपोर्ट से वह वापस लौट गए.

पिता ने जो सपने देखे, आज पूरे हुए- चिराग

ऑडियो कॉल पर चिराग पासवान ने कहा, "मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गयी है. इन्फेक्शन के डर से डॉक्टर ने बाहर नहीं निकलने को कहा. इसलिए नहीं आ पाया हूं. हमारे पिता और पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान ने जो सपने देखे थे. आज पूरे हुए हैं. हमारे 19 विधायक आज मंच पर बिहार को विकसित करने का संकल्प ले रहे हैं."

हर जिले की जनता की सुख सुविधा का रखें ध्यान- चिराग

चिराग पासवान ने सभी विधायकों को निर्देश दिए कि आप अपने क्षेत्र के अलावा हर जिले में जनता की सुख सुविधा और उनको विकसित करने पर ध्यान देंगे. साथ ही दोनों मंत्री संजय सिंह और संजय पासवान को भी निर्देश दिए कि अपने अपने विभाग के अलावा अन्य विभागों से भी जनता को कैसे सुख सुविधा पहुंचे इस पर ध्यान रखेंगे.

अगले पांच साल गठबंधन को मजबूत करना है- चिराग

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा और बेहतर परिणाम आए. डबल इंजन की सरकार को ताकत मिली. यही वजह रही कि लोगों का विश्वास बढ़ा. दूसरी तरफ महागठबंधन को जनता ने नकारने का काम किया. जनता ने जंगलराज को नकारा है. आने वाले 5 साल में गठबंधन के साथ बिहार को विकसित करना है. इसके लिए संगठन को मजबूत करना जरूरी है."

गौरतलब है कि चिराग पासवान की पार्टी ने इस बार बिहार विधानसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन से पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश हाई है.